مشگین شهر با کمبود مراکز اقامتی مواجه است

میرعلی رحیمی زاد در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تعداد کل تخت های اقامتی این شهرستان هزارو ۳۰۰ مورد است.

وی افزود: این در حالی است که متوسط ورودی مسافر ایام سفر در روز ۱۵۰ هزار نفر است و ورودی مسافر با تعداد تخت همخوان نیست.

فرماندار مشگین شهر متذکر شد: این کمبود در حالی است که در مقایسه با سال گذشته این شهرستان با رشد ۳۰ درصد ورودی مسافر مواجه است.

رحیمی زاد تصریح کرد: این شهرستان آثار تاریخی و طبیعی متعددی داشته و در وضعیت فعلی از قطب های گردشگری استان اردبیل محسوب می شود؛ اما کمبود هتل و مراکز اقامتی مانعی برای ماندگاری مسافر شده است.

وی افزود: متاسفانه در وضعیت فعلی هیچ پروژه هتل سازی نداریم و با این وجود بسترهای سرمایه گذاری را فراهم کردیم.

فرماندار مشگین شهر تاکید کرد: به دلیل نیاز شهرستان بسته های حمایتی نیز برای سرمایه گذاران پیش بینی شده است.