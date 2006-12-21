شهرداری منطقه 11 به استقبال کریسمس می رود

به گزارش خبرگزاری مهر ، شهرداری منطقه 11 تهران ، همزمان با آغاز سال نو میلادی و به منظور ایجاد همدلی بیشتر بین مسلمانان و هموطنان مسیحی و ارائه خدمات یکسان در نما و فضای بیرونی کلیساها و یکسان سازی نمادهای نصب شده و ایجاد آرامش بصری ، به استقبال کریسمس می رود.

معاونت امور شهری و فضای سبز این منطقه به مناسبت آغاز سال نو میلادی طرح استقبال از کریسمس را در دست اجرا دارد.

بر اساس این گزارش ، در راستای اجرای این طرح اقدام به آذین بندی ، شستشوی نمای کلیساها و نصب نمادهای شهری و... در این اماکن نموده است که از 29 آذر ماه آغاز و تا سوم دی ادامه خواهد داشت.