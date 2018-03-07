خدامحوری باید در زندگی مردم نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دستجردی بعداز ظهر چهارشنبه در مراسم طرح دست های مهربانی که در مزار آقا نجفی قوچانی برگزار شد اظهارکرد: نیاتی که در ذهن آدم خیر باشد سبب می شود بتواند دارایی خود را وقف کند و این حرکت خیر در جامعه نهادینه شود.

وی افزود: نتیجه تربیت صحیح و درست فرزندان نتیجه انسان های صالح در نسل های بعد بوده و اندیشه خیر تاثیری بهتری از رقبات بین افراد دارد.

امام جمعه قوچان گفت: دعای خیر مستمندان همواره پشت سر خیران است و باعث می شود تا موفقیت های آنان در زندگی افزایش یابد.

دستجردی یادآور شد: تمام کارهایی که انجام می دهیم اگر مطابق با فرهنگ دینی، خدا محوری، توجه به اهل بیت(ع) و ولایت نباشد مانند کف روی آب فقط جنبه ظاهری دارد.

وی افزود: ما می توانیم زمانی زندگی خوبی داشته باشیم که خدا محوری را مدنظر قرار دهیم و همه چیز را به خدا بسپاریم نه این که همه کارها را گردن خدا بیاندازیم.

شایان ذکر است طرح دست های مهربانی با هزینه ۹۲ میلیون ریال و کمک بسته های غذایی به ۱۲۸ نیازمندان و ایتام از محل نیات ۹ واقف خیر اندیش در مزار آقا نجفی قوچانی برگزار شد.