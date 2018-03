عملیات کابل برگردان مخابراتی در ایام نوروز ممنوع شد

مدیرعامل شرکت مخابرات از ممنوعیت هرگونه عملیات برگردان در نوروز خبر داد و گفت: در صورت لزوم در مناطق با بار ترافیکی بالا، افزایش پهنای باند و راه‌اندازی سایت‌های سیار پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیدمجید صدری درباره تمهیدات ویژه این شرکت در بخش های ستادی و استان ها در ایام تعطیلات نوروزی گفت: بهینه‌سازی و افزایش ظرفیت ترافیکی در نقاط پرتردد و آماده‌باش کلیه حوزه‌های فنی و غیر فنی به منظور حفظ پایداری شبکه و ارایه خدمات مطلوب به مشتریان در تمام مناطق مخابراتی، از مهم‌ترین برنامه‌های شرکت مخابرات در این ایام است.

وی با بیان اینکه افزایش بار ترافیکی در مناطق مسافرپذیر در ایام تعطیلات، به کنترل صحیح و دقیق وضعیت ارتباطی استان‌ها و پیش‌بینی تمهیدات لازم در این ایام نیاز دارد، افزود: افزایش کارکرد واحد امور مشتریان در مراکز منتخب و افزایش ظرفیت شبکه تلفن همراه به‌تناسب رشد ترافیک که در ایام نوروز به‌صورت پویا انجام می‌شود، ازجمله برنامه‌های مجموعه مخابرات در سراسر کشور به‌منظور تسهیل برقراری ارتباطات در روزهای سال نو است.

صدری اظهار کرد: در بخش های مربوط به تجاری و امور مشتریان، برقراری کشیک‌های نوروزی کارکنان مرکز تماس ۲۰۲۰، ۲۰۱۰ و تقویت تیم‌های ارتباطی برای هماهنگی پشتیبانی و خدمات پس از فروش در سراسر کشور و همچنین ارائه خدمات به صورت حضوری در دفاتر منتخب در ایام تعطیلات در کل کشور از مهم‌ترین برنامه‌های در نظر گرفته‌ شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: همکاری واحد ارتباطات مردمی ۲۰۲۱ در خصوص راهنمایی مسافران و زائران در شهرهای زیارتی، تامین نیازهای ارتباطی ستاد سفرهای نوروزی در تمام مناطق مخابراتی و افزایش پایداری و بهینه‌سازی شبکه در مناطق پرترافیک از دیگر اقدامات مخابرات‌های مناطق در این ایام است.

وی با بیان اینکه انجام هرگونه عملیات برگردان و Down Time در ایام تعطیلات ممنوع است، توضیح داد: برقراری شیفت نگهداری در حوزه‌های سوئیچ، پاور، دیتا، شبکه، کابل، انتقال و همراه و معرفی نیروهای on call در مناطق مختلف و همچنین تامین تجهیزات back up با شناسایی های صورت گرفته، از جمله موارد اجرایی به‌منظور حفظ پایداری، تقویت پشتیبانی شبکه و تسهیل در برقراری ارتباطات مسافران نوروزی است.

صدری گفت: پاسخ‌گویی مرکز ۱۱۸ در ایام نوروز به روال عادی صورت می پذیرد؛ همچنین در مورد برقراری شیفت‌های فوق‌العاده، برقراری شیفت جانشین مدیر منطقه در صورت لزوم، برقراری گشت مسیرهای فیبر نوری، نظارت بر عملکرد کارکنان و همچنین کنترل پوشش تلفن همراه و GSM-WLL در نقاط گردشگری، تاریخی و جاده‌های مواصلاتی، اقدامات و طراحی های لازم در کل کشور انجام‌شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچنین از پیش بینی افزایش پهنای باند و همچنین راه‌اندازی سایت‌های سیار تلفن همراه نسل سوم و چهارم به‌منظور پوشش کامل نیازهای ارتباطی هموطنان در مناطق با بار ترافیکی بالا، اظهار کرد: نظارت و بازرسی دوره‌ای و مستمر به‌منظور حصول اطمینان از عملکرد صحیح درگاه‌های مرتبط با مشتریان انجام‌شده و مشتریان می‌توانند به‌منظور رفع ایرادات یا خرابی‌های موردی با مراکز تماس و سامانه های پاسخگویی شرکت مخابرات ایران تماس بگیرند.

وی افزود: تاکید و اعلام به دفاتر ارتباطی و کارگزاران روستایی به‌منظور ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و مهمانان نوروزی، انجام گزارش‌گیری از شرایط ارتباطی استان‌ها به‌صورت روزانه و ارتباط مستمر با استانداری، فرمانداری‌ها و ستاد نوروزی استان در ایام تعطیلات، از مهم‌ترین اقدامات مجموعه مخابرات ایران به‌منظور حفظ پایداری شبکه و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان در سراسر کشور است.