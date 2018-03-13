چهارشنبه سوری در استان سمنان ۴ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، شب چهارشنبه پایانی سال۹۶ در استان سمنان مانند سال های گذشته بی حادثه نبود در نخستین رویداد در شاهرود کودک پنج ساله ای از ناحیه چشم مورد آسیب قرار گرفت که با اعزام به بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود مراحل مداوای وی انجام پذیرفت که حال عمومی این کودک مناسب ارزیابی شده است.

در دیگر حادثه اما پیرمرد اهل ایوان کی بر اثر اصابت غیر مستقیم ترقه به چشمانش دچار مصدومیت نسبتاً شدید شد این پیرمرد شب را در بیمارستان معتضدی گرمسار خواهد گذراند تا مراحل درمانی با حضور اطبا بر روی چشم وی صورت گیرد.

دیگر حادثه امشب نیز سهم ایوان کی بود انفجار ترقه در این شهرستان یک نونهال را مجروح ساخت که وی نیز در بیمارستان معتضدی بستری اما پس از ساعتی مرخص شد.

آخرین حادثه جدی گزارش شده اما در گرمسار رخ داد و این بار جوان گرمساری که باز هم بر اثر اصابت ترقه به دستانش مورد صدمه قرار گرفت اما وی نیز به صورت سرپایی درمان و راهی خانه شد.

در نهایت شب چهارشنبه پایان سال بازهم مانند سال های گذشته بی حادثه نبود اما خوشبختانه در استان سمنان آسیب ها خانواده هایی را داغدار نکردند.