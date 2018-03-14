جزئیات برنامه مراقبت های حمایتی و تسکینی از بیماران سرطانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی قنبری مطلق، در خصوص اقدامات حوزه طب حمایتی و تسکینی، گفت: یکی از چهار جزء اصلی کنترل سرطان، مراقبت های حمایتی و تسکینی است و باید در این حوزه گام های بیشتری برداشته شود.

وی گام اول را در راستای حمایت های تسکینی از بیمار، فراهم آوری امکانات و زیرساخت های لازم برای این برنامه قلمداد کرد و گفت: در مرحله بعد تامین نیروی انسانی توانمند در ابعاد مختلف ارائه خدمت باید مد نظر قرار گیرد و در نهایت خدمت را با یک دستورالعمل و استاندارد مشخص ارائه دهیم.

مطلق با اشاره به این که در حال حاضر شرایطی فراهم شده که بتوانیم بهتر از گذشته بر روی موضوع مهم مراقبت های حمایتی و تسکینی کار کنیم، درخصوص ابعاد مختلف طب تسکینی خاطرنشان کرد: ابعاد حمایتی و تسکینی سرطان همان ابعاد سلامت یعنی چهار جنبه سلامت جسمی، معنوی و اجتماعی است، چنانچه مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان ارائه شود علاوه بر بهبود کیفیت زندگی بیماران، شاهد بهبود شرایط درمان های علاج بخش و در نتیجه کمیت زندگی آنها نیز خواهیم بود.

رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت تصریح کرد: مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان سطوح مختلفی دارد و محل ارائه خدمات این برنامه نیز انحصاری و محدود نیست و هرجایی که امکان ارائه این خدمت باشد مانند خانه، باید این خدمت، در اختیار بیمار قرار گیرد.

مطلق گفت: برای هر بیماری مزمنی بحث حمایتی و تسکینی اهمیت دارد و منحصر به سرطان نیست و هیچ محدودیت زمانی برای ارائه این خدمت برای ما وجود ندارد و ما زمان باقیمانده از عمر بیمار را برای ارائه این خدمت در نظر نمی گیریم. اگر گفته می شود که خدمات حمایتی و تسکینی از ابتدای بیماری ارائه شود به خاطر این است که در درجه اول بیماران نیاز به دریافت این خدمت دارند و دوم اینکه از انباشت نیازها و تحمیل خدمات و هزینه های اضافه کاسته می شود.

وی ادامه داد: طبق بررسی ها مراقبت در خانه امکان مشارکت بیشتر خانواده را در پی خواهد داشت و درصد بیشتری از بیماران را می توانیم از این طریق تحت پوشش قرار دهیم.

مطلق بر استفاده از ظرفیت کلینیک ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر می توان از کلینیک های موجود برای ارائه خدمات سرپایی استفاده کرد. همچنین این کلینیک ها به عنوان هسته هدایت کننده خدمات در خانه و ارائه مشاوره تلفنی عمل خواهند کرد و در صورت عدم وجود بخش بستری مستقل، می توان از تخت های موجود در بخش های رادیوتراپی و شیمی درمانی نیز استفاده کرد.

وی گفت: در حوزه آموزش، آموزش پرستار و پزشک عمومی در اولویت است و برای ارائه خدمات با کیفیت، تیم درمانی مشتمل بر پزشک عمومی و پرستار توسط یک پزشک انکولوژیست و یک پرستار آموزش دیده، هماهنگ خواهند شد و در آینده روانشناس، کارشناس تغذیه و گروهای دیگر نیز به این گروه اضافه می شوند.

مطلق درخصوص وظایف تیم حمایتی و تسکینی گفت: ارزیابی بیمار و خانواده شامل برنامه ریزی و تصمیم گیری برای مراقبت های مورد نیاز بیماران، ارائه مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان ، تجویز و تزریق داروهای مورد استفاده در مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان، پیگیری وضعیت بیماران و مشاوره تلفنی ۲۴ ساعته، مدیریت مراقبت در خانه بیماران نیازمند این نوع مراقبت، ارائه آموزش های لازم به بیمار، خانواده و مراقبین بیمار، ثبت مراقبت های حمایتی و تسکینی در سامانه مربوطه از جمله وظایف تیم مراقبت های حمایتی و تسکینی است.



وی همچنین در خصوص دوره های آموزشی و مهارتی حمایتی و تسکینی خاطرنشان کرد: پس از برگزاری دوره مهارتی و حرفه ای مراقبت های حمایتی و تسکینی در اردیبهشت و خرداد ٩٧ برای پزشکان عمومی و پرستاران معرفی شده، از تیر ماه ٩٧ این مراقبت ها در مرحله اول در بیش از ١٥ مرکز سرطان کشور آغاز و سپس در سایر مراکز ارائه خواهد شد.