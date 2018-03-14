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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۳۶

مدیرعامل منطقه آزاد کیش:

کیش به جزیره سلامت تبدیل شود/مرکز سرطان کیش تجهیز می شود

کیش به جزیره سلامت تبدیل شود/مرکز سرطان کیش تجهیز می شود

کیش - مدیرعامل منطقه آزاد کیش با تاکید بر لزوم توجه جدی به امر پیشگیری و درمان گفت: کیش به جزیره سلامت تبدیل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم انصاری لاری صبح چهارشنبه در نخستین سمپوزیوم بین المللی سرطان در کیش بیان داشت: این سپموزیوم صحبت از درمان یک بیماری است که می تواند نگرانی را در جامعه و خانواده ها ایجاد کند. سال های پیش سلول سرطانی در فسیل دایناسورها و مومیایی ها کشف شد و نشان می دهد سرطان از زمان پیدایش جانداران وجود داشته است.

وی عنوان کرد: علیرغم اینکه در حوزه پیشگیری و درمان سرطان اقدامات خوبی انجام شده امام همچنان سالیانه 8 میلیون نفر در اثر بیماری سرطان فوت می کنند. سن جمعیت کشور به سمت پیرسالی می رود و باید اقدامات موثرتری در حوزه درمان و بهداشت انجام شود.

انصاری لاری خاطرنشان کرد: توجه به سلامت روحی و جسمی کیشوندان از اولویت های منطقه آزاد کیش است و با توجه به آب و هوای مناسب جزیره کیش این آمادگی وجود دارد که اقدامات بهتری با بهره گیری از وجود اساتید پزشکی در این جزیره صورت بگیرد.

مدیر سمپوزیوم بین المللی سرطان در کیش افزود: جزیره کیش یک موزه از برتری کیفیت بر کمیت است و در حوزه سلامت سرآمد است و بیمارستان مجهز در این جزیره وجود دارد.

وی ابرازداشت: منطقه آزاد کیش آمادگی دارد تا شرایط مالی را فراهم کند تا مرکز سرطان کیش با تجهیز به روز شاهد انجام اولین عمل سرطان با بهره گیری از بهترین تجهیزات و پزشکان ماهر در جزیره کیش باشیم.

کد مطلب 4251561

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