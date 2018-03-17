سال ۹۷ سال ایجاد پرونده الکترونیکی برای بیمه شدگان صندوق

به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان وعشایر، عباس باقری مدیر کل وصول حق بیمه و حساب‌های انفرادی با اعلام این مطلب گفت: به‌منظور تسهیل و تسریع در انجام امور بیمه‌ای بیمه‌شدگان، کمک به حفظ محیط‌زیست و صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، ساماندهی و لاغرسازی پرونده فیزیکی بیمه شدگان و استفاده بهینه از ظرفیت سیستم بیمه اجتماعی ( سامانه سبا ) صندوق و به استناد بخشنامه وصول حق بیمه در سال 97 کلیه کارگزاران صندوق مکلف و موظف به تشکیل پرونده الکترونیکی برای بیمه‌شدگان جدید متقاضی عضویت در صندوق شده اند .

براساس این تصمیم کارگزاران می‌بایست در بدو نامنویسی اولیه کلیه اسناد هویتی شامل تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی، مدارک و گواهی احراز سکونت یا اشتغال، گواهی احراز سلامت بیمه‌شده و مستندات بیمه‌ای از جمله فرم نام‌نویسی و قرارداد بیمه‌اجتماعی دارای اثر انگشت و امضاء بیمه‌شده را پس از تایید کارگزاری‌، اسکن و در سامانه سبا بارگذاری و جاگذاری کنند.

باقری اعلام کرد: پرداخت حق‌الزحمه کارگزاران در خصوص بیمه‌شدگانی که از ابتدای سال آینده به عضویت صندوق درمی‌آیند منوط به انجام فرآیند مذکور در سامانه سبا است و این اقدام به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی کارگزاری‌ها منظور خواهد شد.