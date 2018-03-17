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۲۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۱۳

مدیر کل وصول حق بیمه و حساب‌های انفرادی اعلام کرد؛

سال ۹۷ سال ایجاد پرونده الکترونیکی برای بیمه شدگان صندوق

سال ۹۷ سال ایجاد پرونده الکترونیکی برای بیمه شدگان صندوق

کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر از فروردین ماه ۱۳۹۷ موظفند کلیه مراحل تشکیل پرونده بیمه‌شدگان را بصورت الکترونیکی انجام دهند.

به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان وعشایر، عباس باقری مدیر کل وصول حق بیمه و حساب‌های انفرادی با اعلام این مطلب گفت: به‌منظور تسهیل و تسریع در انجام امور بیمه‌ای بیمه‌شدگان، کمک به حفظ محیط‌زیست و صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، ساماندهی و لاغرسازی پرونده فیزیکی بیمه شدگان و استفاده بهینه از ظرفیت سیستم بیمه اجتماعی ( سامانه سبا ) صندوق و به استناد بخشنامه وصول حق بیمه در سال 97 کلیه کارگزاران صندوق مکلف و موظف به تشکیل پرونده الکترونیکی برای بیمه‌شدگان جدید متقاضی عضویت در صندوق شده اند .

براساس این تصمیم کارگزاران می‌بایست در بدو نامنویسی اولیه کلیه اسناد هویتی شامل تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی، مدارک و گواهی احراز سکونت یا اشتغال، گواهی احراز سلامت بیمه‌شده و مستندات بیمه‌ای از جمله فرم نام‌نویسی و قرارداد بیمه‌اجتماعی دارای اثر انگشت و امضاء بیمه‌شده را پس از تایید کارگزاری‌، اسکن و در سامانه سبا بارگذاری و جاگذاری کنند.

باقری اعلام کرد: پرداخت حق‌الزحمه کارگزاران در خصوص بیمه‌شدگانی که از ابتدای سال آینده به عضویت صندوق درمی‌آیند منوط به انجام فرآیند مذکور در سامانه سبا است و این اقدام به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی کارگزاری‌ها منظور خواهد شد.

کد مطلب 4254058

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