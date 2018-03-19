به گزارش خبرنگار مهر، مستند «رسوایی غذاهای آماده» که داستان پشت پرده تولید اینگونه غذاها در قاره اروپا را به نمایش می گذارد دوشنبه ۲۸ اسفند از شبکه افق پخش می شود.

غذاهای آماده و به بیان ساده تر یخ زده در بسیاری از فروشگاه های مواد غذایی به چشم می خورد اما در پشت پرده تولید این غذاها، مسایلی وجود دارد که کمتر کسی از آنها آگاه است.

چندی پیش اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه در لازانیایی که شرکت تولیدکننده آن مدعی استفاده از گوشت گاو بوده، آثاری از گوشت اسب دیده شده و این مساله، منازعاتی را در مورد مواد غذایی آماده به وجود آورده است.

این رسوایی سبب شده بسیاری از مصرف کنندگان این نوع مواد غذایی در اروپا با دیده شک و تردید نسبت به آنها بنگرند همچنین انگشت اتهام به تولید صنعتی مواد کشاورزی خوراکی هم نشانه گرفته شده است.

مستند «رسوایی غذاهای آماده» به پشت پرده تولید این مواد غذایی سر می کشد و حقایقی را بیان می کند که برای کمتر کسی باورپذیر است.

این مستند را می توانید دوشنبه ۲۸ اسفند ساعت ۲۲ و تکرار آن را ساعت ۱۲:۳۰ روز چهارشنبه از شبکه افق ببینید.