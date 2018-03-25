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۵ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۲۴

رئیس پلیس راه راهور ناجا خبر داد:

افزایش ۱۲درصدی سفرهای نوروزی

افزایش ۱۲درصدی سفرهای نوروزی

رئیس پلیس راه راهور ناجا گفت: براساس استعلام از سامانه‌های موجود می‌توان دریافت که در ده روز گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۲ درصدی سفرها را شاهدیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمیدی رئیس پلیس راه راهور ناجا گفت: در ده روز گذشته یعنی از ۲۴ اسفند تا این لحظه بیش از ۱۲ درصد افزایش تردد نسبت به مدت مشابه سال قبل را شاهد بوده ایم.

وی افزود: این افزایش تقاضای سفر می‌طلبد تا هموطنان و رانندگان بیش از گذشته قوانین و مقررات را رعایت کنند تا مشکلی برای خود و دیگران پیش نیاورند.

سردار حمیدی گفت: ما در این مدت ۴ تا ۵ درصد کاهش تصادفات تا این لحظه داشته ایم و عمده ترین علت وقوع تصادف هم مبحث عدم توجه به جلو ناشی از خواب آلودگی و خستگی بوده است.

رئیس پلیس راه راهور ناجا گفت: دور اول سفرها به پایان رسیده است و از امروز شاهد آغاز دور دوم سفرهای نوروزی هستیم.

وی تصریح کرد: ما حدود ۶۰ درصد تصادفات‌مان در ۳۰ کیلومتری شهرهاست جایی که راننده فکر میکند سفر به پایان رسیده و تمرکزش کمتر می شود و اگر راننده در این مقطع توجه کافی نداشته باشد مشکل ساز می‌شود.

کد مطلب 4258025

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