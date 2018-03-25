افزایش ۱۲درصدی سفرهای نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمیدی رئیس پلیس راه راهور ناجا گفت: در ده روز گذشته یعنی از ۲۴ اسفند تا این لحظه بیش از ۱۲ درصد افزایش تردد نسبت به مدت مشابه سال قبل را شاهد بوده ایم.

وی افزود: این افزایش تقاضای سفر می‌طلبد تا هموطنان و رانندگان بیش از گذشته قوانین و مقررات را رعایت کنند تا مشکلی برای خود و دیگران پیش نیاورند.

سردار حمیدی گفت: ما در این مدت ۴ تا ۵ درصد کاهش تصادفات تا این لحظه داشته ایم و عمده ترین علت وقوع تصادف هم مبحث عدم توجه به جلو ناشی از خواب آلودگی و خستگی بوده است.

رئیس پلیس راه راهور ناجا گفت: دور اول سفرها به پایان رسیده است و از امروز شاهد آغاز دور دوم سفرهای نوروزی هستیم.

وی تصریح کرد: ما حدود ۶۰ درصد تصادفات‌مان در ۳۰ کیلومتری شهرهاست جایی که راننده فکر میکند سفر به پایان رسیده و تمرکزش کمتر می شود و اگر راننده در این مقطع توجه کافی نداشته باشد مشکل ساز می‌شود.