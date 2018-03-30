به گزارش خبرگزاری مهر، «بویان نایدیف» درحالی به عنوان یک بازیکن خارجی میانه های فصل به استقلال اضافه شد که هواداران انتظار داشتند وی بتواند بخشی از مشکلات فنی این تیم را به حداقل برساند اما این بازیکن نه تنها نتوانست گره ای از این مشکلات باز بلکه با مصدومیت های عجیب روبرو شد.

پس از آنکه این بازیکن ماه ها به دلایل مختلف از جمله مصدومیت بازی نکرد، حرف و حدیث های زیادی در مورد جذب او مطرح و عنوان شد که پسر وینفرد شفر در جذب این بازیکن تاثیر زیادی داشته است. هر چند این اخبار جنبه رسمی پیدا نکرد اما نزدیکان استقلال به طور غیررسمی تایید کردند که ساشا شفر هم در جذب این بازیکن نقش داشته است.

پسر شفر که با حرف و حدیث زیاد به عنوان دستیار وی به کادر فنی استقلال اضافه شد، به تازگی ارتباط بیشتری با بازیکنان پیدا کرد و ظاهرا در انتخاب ترکیب هم بی تاثیر نیست. شاید به همین خاطر است که برخی بازیکنان رمز قرار گرفتن در ترکیب اصلی را رابطه نزدیک با وی می دانند!

حتی یکی از بازیکنان ملی پوش که به زبان انگلیسی تسلط دارد و در مدت اخیر از نظر بدنی و فنی آماده نیست با فرزند سرمربی به صورت تلفنی و اینترنتی در تماس بوده و درباره مسائل مختلف تیم اظهار نظر می کند.

قطعا این مسائل برای شفر که یک مربی حرفه ای به شمار می رفت زیبنده نیست و به نظر می رسد «ژن خوب» در مورد پسر شفر هم صدق می کند.

* رضا خسروی