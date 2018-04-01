پرسپولیس یکدست قرمز پوش شد حریف آسیایی آبی رنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان تیم‌های فوتبال پرسپولیس، نسف قارشی، مسئولان برگزاری و عوامل اجرایی بازی فردای دو تیم نشستی را برگزار کردند و کلیه امور مربوط به این دیدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

«علی جبریل» ناظر این بازی از کشور فلسطین، لم شی هو ناظر داوری از کشور هنگ کنگ این دیدار را به نظاره خواهند نشست.

تیم فوتبال پرسپولیس در این دیدار با لباس‌های یکدست قرمز، گلر با لباس مشکی و نیمکت نشینان با کاورهای بنفش روی نیمکت خواهند نشست. تیم نسف قارشی نیز با لباس‌های آبی رنگ، گلر با لباس سبز و مشکی و تیم با کاورهای قهوه‌ای روی نیمکت خواهد بود.

تیم پرسپولیس پس از جلسه فنی، در ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه هتل را به مقصد ورزشگاه محل برگزاری مسابقه ترک خواهند کرد و مسافت هتل تا ورزشگاه ۱۵ دقیقه خواهد بود.

تیم‌ها ساعت ۱۸:۴۰ دقیقه برای گرم کردن وارد زمین می‌شوند و ساعت ۱۹:۱۰ دقیقه از زمین خارج و برای بازی آماده می‌شوند. ظرفیت ورزشگاه هم ۲۱ هزار نفر خواهد بود. تنها محروم این مسابقه شجاع خلیل‌زاده مدافع تیم فوتبال پرسپولیس است.

تیم فوتبال پرسپولیس آخرین جلسه تمرینی خود را در زمین اصلی مسابقه از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه امروز برگزار خواهد کرد و تیم نسف قارشی نیز از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه به تمرین خواهند پرداخت. پوشش خبری و تصویری برای اصحاب رسانه در ۱۵ دقیقه ابتدایی تمرین دو تیم خواهد بود.