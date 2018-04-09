موفقیت تصویرگران ایرانی و مسئولیت مدیران فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، آغازین روزهای سال جدید با درخشش دوباره تصویرگران ایرانی شروع شد. از موفقیت آنها در نمایشگاه کتاب بولونیا برای حضور در آثار بین‌المللی و قراردادهای قابل توجهشان با ناشران غیر ایرانی تا حضورشان آنها در جمع برترین‌های تصویرگری جهان در کاتالوگ‌های معتبر بین‌المللی.

غلامرضا نوعی معاون نمایشگاه‌های خارجی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی و مسئول غرفه ایران در نمایشگاه بولونیا سال ۲۰۱۸ که تجربه سالها حضور با این تصویرگران در نمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی کتاب را دارد در این زمینه و در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است به بررسی ابعاد این موفقیت بزرگ برای نشر ایران پرداخته است که در ادامه آن را می‌خوانیم:

تلاش‌های بسیاری لازم است و سال‌ها به طول می‌انجامد تا هنرمندانی در سطح جهانی در کشور ظهور کنند و از قبل نیکنامی و موفقیت‌هایشان دیگر شهروندان بهره‌مند شوند. اینک چند سالی است که بخت یار درخشش هنر تصویرگری کتاب کودک ایران شده است و ازاین‌رو موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران نیز این فرصت را غنیمت شمرده در نخستین روزهای سال جاری، همانند سنوات گذشته، هماهنگی‌های لازم جهت حضور تعدادی از تصویرگران جوان و موفق کتاب کودک و نوجوان کشورمان را در نمایشگاه کتاب بلونیا ۲۰۱۸ فراهم آورد. در پنجاه و پنجمین دوره از نمایشگاه کتاب بلونیا، چهار تصویرگر ایرانی، آثارشان به کاتالوگ تصویرگری بلونیا راه‌یافته بود که سه تن از آنان موفق به حضور در این نمایشگاه شدند. همچنین دو تن از برندگان کارگاه خلق کتاب تصویری دستان نیز توسط این موسسه به این نمایشگاه اعزام شدند.

نکته حائز اهمیت آن است که از میان ۷۶ اثر در سطح جهان ۴ اثر متعلق به هنرمندان ایرانی بود. در آن میان ۱۳ اثر از کشور میزبان یعنی ایتالیا و ۶ اثر کره جنوبی، ۵ اثر پرتقال، ۵ اثر اسپانیا، ۳ اثر فرانسه، ۱۰ اثر ژاپن، ۳ اثر انگلستان، ۳ اثر روسیه، ۴ اثر آلمان و ۲ اثر از چین (کشور میهمان ویژه) به نمایشگاه بلونیا راه یافت. از کشورهای بلژیک، کانادا، اروگوئه، مکزیک، برزیل، سوئیس، بلغارستان، اسلوانی، کلمبیا، اروگوئه، لیتوانی، کرواسی، پرو، امریکا، هرکدام، یک اثر به این نمایشگاه راه پیدا کردند. این سطح از موفقیت تصویرگران ایرانی در مقایسه با ده‌ها کشور منطقه و آسیایی که نماینده چندانی در میان برگزیدگان نداشتند نکته جالب‌توجهی بود. سال گذشته نیز آثار ۴ نفر از تصویرگران ایرانی به این کاتالوگ راه پیدا کرد. حضور فعال تصویرگران ایرانی تنها به این رویداد مهم محدود نمی‌شود. پیش‌تر نیز خبری از راه‌یابی ۱۶ تصویرگر ایرانی به کاتالوگ تصویرگری دوسالانه بلگراد منتشر گردید. این حجم از موفقیت در جشنواره‌ها و کاتالوگ‌های بین‌المللی نشان از کیفیت بالای تصویرگری کتاب کودک ایرانی است.

از سوی دیگر در این دوره از نمایشگاه، هر یک از شرکت‌کنندگان که با ارتباط قبلی، قرار ملاقات تنظیم کرده بودند، با دست‌پر برگشتند. در این میان یکی از تصویرگران فعال و برگزیده کاتالوگ به نام حسن عامه کن توانست از رهگذر این رویداد با برنامه‌ریزی قبلی با ۳۶ ناشر از ۹ کشور ملاقات نماید. وی علاوه بر تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌کاره خود با انتشارات ایکارا به توافق تصویرگری از یک متن ایرانی و یک متن آرژانتینی با این ناشر دست‌یافت. او در ملاقات با مدیران نشر معتبر واکر از انگلستان بر شروع کار بر روی متن مهمان ناخوانده/داستان کلاسیک انگلیسی/ نیز به توافق رسید. همکاری مشترک با فینالیست جایزه معتبر اندرسون ۲۰۱۸ برای انتشار یک اثر و نیز توافق بر چاپ کتابی مشترک، با داستان چینی و تصویرگری ایشان و چاپ در کشور چین از دیگر دستاورد این تصویرگر فعال کشورمان بود. عامه کن همچنین با ناشرانی از کشورهای مکزیک، اسپانیا، استونی، ایتالیا به توافقات خوبی دست‌یافت؛ که توافق طراحی جلد پنجاه عنوان کتاب حاصل یکی دیگر از توافقات ایشان بود.

رضا دالوند دیگر تصویرگر ایرانی راه‌یافته به بلونیا نیز ملاقات‌هایی جهت همکاری با ۱۵ ناشر معتبر از کشورهایی چون: انگلستان، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، چین، سوئیس، اتریش، امارات و ترکیه داشت و قرارداد کتاب "روزی که خواهی رسید" نوشته دولورس براون از کشور اسپانیا را امضا نمود.

هرچند آقای حسن اسماعیلی طاهری و سرکار خانم پریا لرستانی برگزیدگان چهارمین دوره خلق کتاب تصویری دستان نخستین تجربه خود در یک رویداد بین‌المللی پشت سر گذاشتند اما در دومین و سومین روز از نمایشگاه کتاب بولونیا لرستانی توانست با ناشرانی از استرالیا، انگلستان و امارات متحده عربی ملاقات نموده و به توافق اولیه جهت همکاری برسد. ناشرینی از امارات متحده عربی و آلمان نیز از نوع نگاه حسن اسماعیلی طاهری به موضوعات استقبال کردند و مذاکرات اولیه برای همکاری با این نویسنده انجام شد. همچنین دیگر تصویرگران ایرانی و ناشرانی که برای فروش رایت کتاب در نمایشگاه کتاب بلونیا حاضرشده بودند هر یک به فراخور خود توانستند اقدامات ارزشمندی را در حوزه نشر و کتاب انجام دهند.

در پایان باید این نکته را متذکر شویم که این حجم از موفقیت مسئولیت سنگینی بر دوش متولیان فرهنگی می‌گذارد تا از این سرمایه عظیم انسانی بهره بیشتری برده و زمینه‌ساز اقدامات بیشتر را فراهم سازند چرا که بی‌شک در شرایط کنونی کتاب کودک و نوجوان ایران پاشنه آشیل حضور آثار ایرانی در بازار جهانی است.