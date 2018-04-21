 پیشنهاد افزایش یک شهرستان در مشهد باید با جدیت پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم نوروزیان ظهر شنبه در نخستین جلسه شورا اداری مشهد در سال جدید که فرمانداری این شهر برگزار شد اظهار کرد: لازم است نگاه ملی به مشهد شکل بگیرد زیرا امکانات شهر پاسخگو شرایط موجود نیست و با وجود ساختار بودجه ریزی کشور، ایجاد یک شهرستان دیگر ضرورت پیدا می کند.

وی افزود: در ایام نوروز روزانه حدود ۴۵۰ هزار نفر وارد مشهد شدند و حدود ۸ میلیلون مسافر داشتیم با این وجود مشهد جزء ارزان ترین شهر های کشور است. همچنین مسائل ترافیکی، امنیتی و انتظامی به خوبی کنترل شدند. با وجود این حجم از ارائه خدمات باید نگاه ملی نسبت به مشهد داشته باشیم.

فرماندار مشهد تصریح کرد: سال گذشته با وجود مشکلات متعدد بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان پروژه در مشهد آغاز کردیم، همچنین کاهش جرائم در حاشیه مشهد، افزایش خدمات عمرانی به حاشیه شهر، کاهش آمار زندانیان مواد مخدر از ۴۵ درصد به ۳۵ درصد از جمله اقداماتی است که در سال گذشته انجام شد.

وی ادامه داد: همچنین در سال ۹۶ فعالیت بر روی تکریم مردم، حقوق ارباب رجوع و حقوق شهروندی را آغاز کردیم و سرکشی از ادارات را در سال ۹۷ نیز ادامه خواهیم داد تا حقوق شهروندی در این شهر به خوبی رعایت شود چراکه مردم نیازمند پاسخگویی بیشتر هستند.

نوروزیان با اشاره مشکل بحران آب در تابستان پیشرو ابراز کرد: تابستان امسال به دلیل کاهش بارندگی ها و شرایط آب و هوایی نامناسب مشکل جدی در مصرف آب خواهیم داشت و این موضوع نیازمند برنامه ریزی های جدی است.