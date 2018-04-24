علی عبداللهی مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آثار جدید خود گفت: «عاشقانه‌های هرمان هسه» کتابی است که به تازگی با ترجمه ام منتشر شده است. این کتابِ دو زبانه، اشعار عاشقانه این شاعر آلمانی را در بر می گیرد که به تازگی توسط انتشارات گل آذین به چاپ رسیده است.

وی افزود: این ترجمه پیش تر توسط نشر هیرمند چاپ شده بود و چاپ جدیدش، اولین چاپی است که نشر گل آذین از آن ارائه می کند. پیش از این کتاب هم، ترجمه ام از «عاشقانه های گوته» در قالب همین مجموعه‌های دو زبانه توسط گل آذین چاپ شده بود. ترجمه ام از مجموعه عاشقانه «هرگز مگو هرگز» هم شامل اشعار عاشقانه برتولت برشت هم به تازگی توسط همین ناشر به چاپ هشتم رسیده است.

این مترجم در ادامه داد: دو کتاب جدید دیگرم، مجموعه های دو زبانه فارسی - آلمانی دیوان‌های حافظ و رباعیات خیام است که به تازگی توسط انتشارات کتابسرای نیک به چاپ رسیده اند و قرار است در نمایشگاه کتاب عرضه شوند. ترجمه های آلمانی این اشعار فارسی توسط وینسنتس ریترفون روزنتوسوایگ انجام شده و من این ترجمه ها را که به صورت منظوم هستند، گردآوری کرده و مقدمه‌ای برای آن نوشتم. بازگردانی روزنتوسوایگ، یکی از بهترین ترجمه های خیام و حافظ به آلمانی است. او هر دو ترجمه را به صورت منظوم و با حفظ قالب رباعی و غزل ارائه کرده است.

عبداللهی درباره چگونگی به سرانجام رسیدن کتاب های دو زبانه رباعیات خیام و دیوان حافظ گفت: راستش این کارها را بین دیگر فعالیت هایم انجام دادم و این گونه نبود که مدت زمان مشخصی را به طور متمرکز روی آن ها کار کنم. چون معمولا چند کار را همراه هم انجام می دهم. البته ذکر این نکته مهم است که کتابی که مربوط به دیوان حافظ است، در واقع گزیده ۴۰۰ غزل از اوست.