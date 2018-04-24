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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۸:۳۵

جلسه علنی آغاز شد؛

گزارش کرباسیان و سیف از حمایت از تولید ملی

گزارش کرباسیان و سیف از حمایت از تولید ملی

گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی از حمایت از تولید ملی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

دستور کار مجلس بدین شرح است:

ـ گزارش وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در مورد اجرای مواد ۱۵ و ۱۶ قانون رفع موانع تولید و واگذاری بنگاه‌های تحت تملک بانکی

ـ طرح یک فوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی اصلاحی اعاده شده از شورای نگهبان.

ـ طرح یک فوریتی الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اعاده شده از شورای نگهبان

ـ طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی

ـ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور

ـ طرح یک فوریتی تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی

ـ بررسی سؤال جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و کلات از بیژن زنگنه وزیر نفت

کد مطلب 4279364

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