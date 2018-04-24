گزارش کرباسیان و سیف از حمایت از تولید ملی

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

دستور کار مجلس بدین شرح است:

ـ گزارش وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در مورد اجرای مواد ۱۵ و ۱۶ قانون رفع موانع تولید و واگذاری بنگاه‌های تحت تملک بانکی

ـ طرح یک فوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی اصلاحی اعاده شده از شورای نگهبان.

ـ طرح یک فوریتی الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اعاده شده از شورای نگهبان

ـ طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی

ـ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور

ـ طرح یک فوریتی تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی

ـ بررسی سؤال جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و کلات از بیژن زنگنه وزیر نفت