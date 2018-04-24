به گزارش خبرگزاری مهر، ۴۴۰ تن از اساتید دانشگاه‌های کشور در نامه ای گفتمانی به فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت روز پاسدار، خطاب به فرماندهان سپاه تاکید کردند: از طعنه­‌ها نهراسید و با پشتوانه ایرانیان و ملّت­های منطقه، نوسازی تمدنی در سپاه پاسداران و بسیج مستضعفین را تداوم دهید.

متن این نامه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

سردار محمدعلی جعفری؛ فرماندۀ محترم کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سردار حاج قاسم سلیمانی؛ فرمانده محترم نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سردار غلامحسین غیب­ پرور؛ رییس محترم سازمان بسیج مستضعفین

سردار محمد پاکپور؛ فرمانده محترم نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سردار امیرعلی حاجی­ زاده؛ فرمانده محترم نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سردار علی فدوی؛ فرمانده محترم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سلام علیکم؛

با احترام و ضمن قدردانی از زحمات و مجاهدت‌های شما در مجموعۀ انقلابی و اصیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرا رسیدن روز پاسدار را که مزیّن به همزمانی با ولادت حضرت سیدالشهداء؛ امام حسین - علیه السلام- است، به نیروهای مؤمن و انقلابی سپاه پاسداران و شما فرماندهان پرافتخار اسلام و ایران تبریک و تهنیت می‌گوییم و از این فرصت نکته‌ها و دقایقی را که ذهن ما را درباره این نیروی ملّی و بین­المللی به خود مشغول داشته و شایستۀ تأکید هرچه بیشتر هستند، عرضه می‌کنیم:

۱- ازآنجاکه انقلاب اسلامی، به جابجایی حاکمان منحصر نشده و یا تنها ساخت سیاسی را دگرگون نکرد، بلکه بنیان‌ها و غایات معطوف به همۀ ساحات و شئون نظام اجتماعی را تغییر داد و به سوی آنچه که مقتضای دین و زندگی متدینانه است سوق داد، دامنۀ تغییرات مطلوب و جوهری‌اش، حتّی نیروهای دفاعی را نیز دربرگرفت. بدین جهت، انقلاب اسلامی به سبب سرشت وجودی خاص خود، نیروی نظامی و دفاعی متفاوتی را آفرید که نظیر آن را باید در پاره‌هایی از تاریخ صدر اسلام، جست و یافت. این وجود ساختاری خاص و متمایز که روح قدسی و معنوی داشته و همواره از چشم‌انداز دینی و در سایۀ علایق مستحکم ایدئولوژیک به عالم و آدم می‌نگرد، برخاسته از اقتضائات و دلالت‌های ذاتی انقلاب اسلامی بود که امام خمینی (رحمه‌الله علیه) به عنوان معمار و پرچم‌دار این حرکت عظیم تاریخی، آن را محقق نمود. بر این اساس، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برخلاف منطق و مبنای رایج و عمومی در میان نیروهای نظامی، به‌طور عمیق و اصالی، از یک­سو، هویّت ایدئولوژیک و اعتقادی دارد و از سوی دیگر، وظیفۀ حمایت و پشتیبانی از انقلاب را به عرصۀ دفاعی، محدود نکرده است. ازاین‌رو نیروی نظامی محض نیست؛ وضعیت و هویتی که ایرانیان و مردمان منطقه آن را دریافته و با آن هم­افق شده­ اند.

۲- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آغاز، صورت عینی فکر و روحیّۀ اسلامی و انقلابی بود و نیروهای آن، بیش از هر نهاد و ساختار دیگر، روحیّه و فکر انقلابی‌گری را در هویّت سازمانی خویش ایجاد کرده و غالب گردانیدند، به‌طوری‌که باید به صراحت گفت آرمان‌ها و مقاصد انقلاب، بیش از هر جای دیگری، در ساختار رسمی این نیروی اسلام­‌گرا و وطن­‌خواه، تحقق یافت و متجلّی گشت. بااین­حال، مسألۀ مهم‌تر و برجسته‌تر این است که در طول چهار دهۀ گذشته و به‌واسطۀ برخی جهت‌گیری و رویّه‌های بیرونی که خود را بر کلیّت نظام اجتماعی اسلامی–ایرانی تحمیل می‌کردند، سپاه پاسداران، هیچ‌گاه گرفتار دیوان‌سالاری‌های تجدّدمآبانه نشد و از خط و مدار اولیّۀ خود فاصله نگرفته و همواره در کنار ایرانیان درخشیده است. سپاه پاسداران یک حقیقت ممتد و مستمر بوده است که از غایات و ارزش‌هایش، دور نگشته و به رنگ سازمان‌های خشک، شبه مدرن و بوروکراتیک و عاری از ارزش‌های الهی و معانی انقلابی درنیامده، بلکه همچنان به غلظت روز نخست، جهت‌گیری اسلامی و انقلابی خویش را تداوم داده است. بدیهی است کاستی‌­ها، قصور و یا بعضاً تقصیر در این نیروی عظیم و گسترده مردمی تاکنون حتی در پایین­‌ترین سطح خود به رویه تبدیل نشده و تفکر انقلابی سپاه و بسیج، نعمتی غیرقابل انکار است؛ ازاین‌رو، ارزش‌های حیات‌بخشی مانند خداآگاهی و اخلاص، شهادت‌طلبی و ایثار، دنیاگریزی و پاک‌دستی، جهادی‌اندیشی و پرکاری، انقلابی‌گری و صراحت، یقین و ایمان، شجاعت و قاطعیّت و ... در ساخت و منطق درونی سپاه و بسیج، پابرجا و ثابت مانده است. گو اینکه سپاه پاسداران در گذر زمان و در اثر پاره‌ای تحوّلات ناخوشایند بیرونی، هرگز هضم و مستحیل نگشت و به غیر خود و ضدّ خود تبدیل نشد.

۳- حقّ آن است که تصریح شود خدمات و حسنات سپاه پاسداران نسبت به انقلاب و ایرانیان، بی‌بدیل و متمایز و بسیار درخشان و در لحظه‌های دشوار و در گردنه‌های خطرناک تاریخی، این سپاه پاسداران بوده که دست یاری به سوی انقلاب و ملت دراز کرده و انقلاب را در آغوش خویش فشرده تا از گزند حوادث و توطئه‌ها، مصون و در امان بماند؛ همچنین باید افزود سپاه پاسداران در پیش‌روی‌ها و پیشرفت‌های انقلاب و سویه‌­های تمدنی نیز، سهم و نقش بسیار عمده‌ای را ایفا کرده، گره‌های بزرگی را گشوده و گام‌های بلند و جهش‌واری را به سوی هدف‌ها و مقاصد انقلاب برداشته است. بر این اساس، این سخن گزاف و بی‌پایه نیست که دستاوردها و فتوحات انقلاب ایرانیان در ابعاد و بخش‌های زیادی، همان دستاوردها و فتوحات سپاه پاسداران هم به شمار می­آید. بااین­حال، امروز کسانی هستند ‌که از این واقعیّت‌ها اطلاع دارند، اما به‌جای قدردانی از انبوه تلاش‌ها و تکاپوهای مؤثر و راهگشای سپاه پاسداران، زبان به طعنه و کنایه می‌گشایند و سعی در تخریب و تضعیف این نیروی راهبردی ملّی و بین ­المللی دارند. اینان چون سپاه پاسداران را در عرض خود می‌بینند و نمی‌توانند با حرکات برق‌آسا، جهادی، اجتماعی و فنّاورانه آن در زمینه‌های مختلف، رقابت کنند، و از آن سبقت جویند، خواهان به حاشیه راندن و از صحنه به در کردن سپاه پاسداران هستند و سعی می‌کنند با متهم‌سازی و دروغ‌پراکنی، آن را وادار به انفعال و عقب‌نشینی کنند، درحالی­که اینک ایران و اسلام به نظام دانایی و شبکه توانایی این نیروی ملّی که برخاسته از صفوف آحاد ایرانیان است، نیازی بنیادین و عقلی دارند. در این راستا مجاهدت‌ها و پیشرفت‌های دفاعی و علمی را ماجراجویی و سلطه‌ جویی منطقه ‌ای و مانع‌تراشی برای توافقات غرب‌مدارانۀ سست خویش معرفی می‌کنند؛ فعالیّت‌ها و سرمایه‌ گذاری‌ های اقتصادی - جهادی آن را ملازم با نفی مشارکت‌های مردمی و بخش غیردولتی می‌شمارند در حالی که خدمات اجتماعی بسیج و سپاه در اوج ناکارآمدی برخی روحیات بوروکراتیک همواره به داد تمامی ایرانیان رسیده است؛ از دیگرسو هوشمندی و حساسیّت‌های امنیتی و اطلاعاتی این نیروی کارآمد ایرانی را، به معنی ایجاد فضای سرکوب و حذف و انسداد و خفقان تفسیر می‌کنند؛ جانبداری‌های آن از اصل انقلاب، گفتمان انقلاب و امام خمینی- رحمه الله علیه- و مقابله‌اش با نیروهای ضدّ جمهوری، برانداز، فتنه‌جو و ضدّ انقلابی را سیاسی‌کاری و جناح‌گرایی و مداخله در سیاست می‌دانند درحالی­که این توانایی‌­ها با خاستگاهی مردم‌­گرایانه و نیز وفق نصّ قانون اساسی به چنین شجره طیبه‌­ای رهنمون شده است. آری، کسانی‌ که با خط اصیل انقلاب، بیگانه‌اند و به انقلاب، نگاه تاریخی و مقطعی دارند، به سپاه پاسداران روی خوش نشان نمی‌دهند و از نقش‌آفرینی و فاعلیّت و یکه‌تازی آن در رفع گره‌­های اجتماعی ناخرسند بوده، و در سر، برنامه‌ها و نقشه‌های نانوشته برای محدودسازی این نیروی کارآمد ملّی دارند تا در نتیجۀ آن، انقلاب در معرکه‌های خطرناک و پرآشوب، تنها بماند و قدرت دفاع از خود را نداشته باشد.

اینک ما بر این باوریم که گستردگی و فراگیری حضور سپاه پاسداران در عرصه‌های مختلف، ناشی از متن مترقی و هوشمندانه قانون اساسی و نیز توانمندی و کارآمدی درونی آن است و ازاین‌رو، به‌جای این‌که از مساعدت و همراهی آن انتقاد کرد و پرتحرّکی‌ و سویه­های علمی، فنّاورانه و تمدنی­اش را برنتابید، بلکه به‌­عکس، باید از ساختارهای رسمی پرسید که چرا مبتلا به خلل و فتور و ناکارآمدی‌اند تا حاجت به ورود و حضور سپاه پاسداران باشد.

به‌­هرحال ضمن احترام و همنوایی با ارتش انقلابی-مردمی و به­ خصوص فرمانده سلحشور و متواضع آن و نیز با ادای احترام به نیروهای انتظامی قهرمان، اینک در ایام میلاد بزرگ پاسدار اسلام و بزرگ نگاهبان کرامت عزت انسان؛ حضرت سیدالشهداء امام حسین علیه السلام و روز پاسدار، متواضعانه اعلام می­کنیم آنچه که تجربۀ تاریخی چهار دهۀ گذشته نشان می‌دهد این است که به‌قطع، تداوم انقلاب ایرانیان بدون سپاه پاسداران، قابل تصوّر نیست؛ ازاین­رو از شما فرماندهان خوش نام، مردم­گرا، هوشمند و ایثارگر قویاً می­خواهیم که بدون توجه به طعنه های دشمنان جنایتکار و دوستان غافل، مطابق با آیه شریفه «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُم» (انفال/۶۰) که نماد عقلانیت دینی در تأسیس و قوام قدرت مشروع و ملّی است به فکر نوسازی انقلابی و معماری تمدنی این نیروی بالنده ایرانی برای همراهی و اعتلای انقلاب ایرانیان تا حصول به انقلاب قطب عالم امکان حضرت مهدی موعود اروحنا له الفداء باشید و در این مسیر نیز بی شک، دانشگاهیان اسلام­گرا و وطن‌­خواه در کنار شما و دیگر سربازان و افسران وطن خواهند بود.

بالندگی و شکوفایی هرچه بیشتر آن نهاد عزیز و انقلابی و تمدنی را از خدای قادر متعال مسئلت نموده و سعادت و ثبات قدم نیروهای مؤمن و فداکارش را ذیل امامت فقیه حکیم؛ آیت الله العظمی خامنه­‌ای (مدّظلّه­‌العالی) طلب می‌کنیم.

همچنین فرصت را مغتنم شمرده، آمادگی خود را برای کمک به دولت محترم برای عبور عالمانه و عزتمندانه از تنگناهای پیش­روی کشور ازطریق توجه به امکان­ها و استعدادهای درون­زای ملّت و جامعة علمی کشور اعلام می­نمائیم.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته»

اسامی امضا کنندگان در این‌فایل قابل مشاهده است.