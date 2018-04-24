فریدون فربود مدیر گالری نات درباره نمایشگاه عکس امیر رکنی با عنوان «آن سوی خیال» که تا ۹ اردیبهشت ماه در گالری نات ادامه خواهد داشت، به خبرنگار مهر گفت: «آن سوی خیال» عنوان اولین نمایشگاه سال ۹۷ گالری نات است و شامل مجموعه ای از عکس های امیر رکنی می شود که به تنهایی و خلوت انسان در طبیعت و جهان اطراف می پردازد.

وی با بیان اینکه امیر رکنی سال ها است به عکاسی از طبیعت می پردازد، در مورد نمایش آثاری سیاه و سفید از این هنرمند توضیح داد: نمایش آثار سیاه و سفید در اولین نمایشگاه انفرادی این هنرمند مورد انتظار نبود و شاید به همین دلیل، این نمایشگاه با استقبال خوبی مواجه شده است.

فربود که کیوریتور این نمایشگاه نیز است درباره آثار این هنرمند گفت: امیر رکنی که به زودی یکی از آثارش در ونکور کانادا در یک نمایشگاه گروهی به نمایش در خواهد آمد در اولین نمایشگاه انفرادی خود ۲۰ فریم عکس را که حاصل ۲ سال عکاسی‌اش از طبیعت است به نمایش گذاشته است و سعی دارد بیننده را به سفری در این مسیر و جهان اطراف فراخواند.

وی افزود: در این آثار که از ترکیب بندی‌های خوبی برخوردارند گذشته از تکرار در برخی از عکس‌ها، می توان نگاه شخصی عکاس را که بر فضای عکس ها حاکم شده است به وضوح مشاهد کرد.

مدیر گالری نات در پایان با بیان اینکه این نمایشگاه با استقبال خوبی از نظر بازدید و فروش مواجه شده است، گفت: پیش بینی من این است امیر رکنی روند رو به رشدی را در سال های آتی داشته باشند و از علاقه مندان به عکاسی دعوت می کنم تا از این نمایشگاه بازدید کنند.

نمایشگاه عکس «آن سوی خیال» جمعه ۳۱ فرودین ماه در گالری نات افتتاح شده است و تا ۹ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. این گالری در خیابان قائم مقام، بالاتر از میدان شعاع، کوچه شبنم پلاک ۳ واقع است.