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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۳۷

محصولات تراریخته موضوع برنامه «مناظره» شد

محصولات تراریخته موضوع برنامه «مناظره» شد

منتقدان و مدافعان محصولات تراریخته در «مناظره» با هم رو در رو می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، برنامه جمعه هفتم اردیبهشت «مناظره» قصد دارد با حضور موافقان و مخالفان تولید و مصرف محصولات تراریخته در داخل کشور، ابعاد این مساله را مورد بررسی قرار دهد.

در سوال نظر سنجی برنامه هم از بینندگان پرسیده شده است: اگر روی بسته بندی یک محصول غذایی نشان تراریخته درج شود، آیا آن را مصرف می کنید؟ ۱- بله  ۲- خیر.

برنامه زنده «مناظره» به تهیه کنندگی علیرضا اسکندری کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است که جمعه حوالی ساعت ۱۰:۴۵ صبح با اجرای مرتضی حیدری و با حضور صاحب نظران و اصحاب رسانه پخش می شود.

کد مطلب 4280955
زهرا منصوری

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