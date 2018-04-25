محصولات تراریخته موضوع برنامه «مناظره» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، برنامه جمعه هفتم اردیبهشت «مناظره» قصد دارد با حضور موافقان و مخالفان تولید و مصرف محصولات تراریخته در داخل کشور، ابعاد این مساله را مورد بررسی قرار دهد.

در سوال نظر سنجی برنامه هم از بینندگان پرسیده شده است: اگر روی بسته بندی یک محصول غذایی نشان تراریخته درج شود، آیا آن را مصرف می کنید؟ ۱- بله ۲- خیر.

برنامه زنده «مناظره» به تهیه کنندگی علیرضا اسکندری کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است که جمعه حوالی ساعت ۱۰:۴۵ صبح با اجرای مرتضی حیدری و با حضور صاحب نظران و اصحاب رسانه پخش می شود.