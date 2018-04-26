جایزه بهترین فیلم کوتاه تالکای شیلی به «روتوش» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «روتوش» توانست سی و پنجمین جایزه بین المللی خود را کسب کند. این فیلم به کارگردانی کاوه مظاهری برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی بخش مسابقه بین الملل چهاردهمین دوره جشنواره تالکای شیلی شد.

پیش از این «روتوش» برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی از جشنواره های ترایبکا، کراکوف، فجر، جشن خانه سینما، استکهلم، تراورس سیتی، پالم اسپرینگز، اوهای، تیرانا، ژوبروفکا، بوسفور، دوبلین، ایباف، شورت ویوز و Friss Hus شده بود.

همچنین «روتوش» در دو ماه آینده ۱۳ حضور بین‌المللی دیگر را تجربه خواهد کرد که اسامی این جشنواره‌ها عبارتند از: مریلند (آمریکا)، انسیمو (ایتالیا)، فیلم‌های مستقل اروپایی ECU (فرانسه)، لیدن (هلند)، فیلم‌های هنری (فرانسه)، Imaginindia (اسپانیا)، SorsiCortiu (ایتالیا)، ریور (ایتالیا)، کاکوتا (کلمبیا)، دکتر مابوزه (اسپانیا)، فیلم‌های کوتاه نروژ (نروژ)، اوگانئا (ایتالیا)، فیلم‌های هنری کوشیکه (اسلوواکی)

هم اکنون فیلم کوتاه «روتوش» به همراه فیلم‌های کوتاه «حیوان»، «وقت نهار»، «هنوز نه» و «شب تولد» در سینماهای «هنر و تجربه» در سراسر ایران در حال اکران است.