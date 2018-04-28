به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر امروز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران بابیان اینکه تبریز می‌تواند پایتخت اقتصادی ایران باشد و ظرفیت‌های آن را عیناً در صنعت و معادن مشاهده می‌شود، اظهار کرد: استان آذربایجان شرقی در حوزه معادن جزو سه استان اول در کشور بوده که هم‌زمان با سفر رئیس‌جمهور شاهد افتتاح تعدادی معادن در سطح استان بودیم.

وی از آغاز تولید مس کاتد در آذربایجان شرقی به دستور رئیس‌جمهور خبر داد و افزود: این طرح را وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت مس پیگیر بودند و حال در آستانه عقد قرارداد با پیمانکار هستیم که بعد از نهایی شدن خط تولید مس کاتد در معدن سونگون شهرستان ورزقان راه‌اندازی می‌شود.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: قدمت استخراج مس در آذربایجان شرقی به دهه‌ها و سال‌های گذشته باز نمی‌گردد بلکه قدمت این صنعت به بیش از ۲۰۰ سال می‌رسد ولی از دهه هفتاد صنعت مس در استان رونق بیشتری گرفت و اکنون شاهد تولید ۳۰۰ هزار تن کنسانتره مس در شهرستان ورزقان هستیم و به لحاظ اینکه کارخانه ذوب نداریم با انتقال کنسانتره به دیگر مناطق آن را به کاتد و شمش مس تبدیل می‌کنند.

تولید ۱۰۰ هزار تن مس، ۳۵۰۰ میلیارد تومان گردش مالی دارد

رحمانی تصریح کرد: گاهاً می‌شد که در کشور ظرفیت کارخانه ذوب مس جواب نمی‌داد و مجبور به انتقال کنسانتره مس به خارج از کشور می‌شدیم که بیشتر حالت نیمه‌خام فروشی داشت اما سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی این نیست که مواد معدنی کشور به‌صورت خام و نیمه‌خام به خارج از کشور انتقال یابد و بایستی به تولیدات معدنی تبدیل شود.

وی گفت: اگر تولید ۱۰۰ هزار تن مس را به قیمت روز حساب کنیم حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان گردش مالی به همراه خواهد داشت که با راه‌اندازی کارخانه ذوب مس در ورزقان نه‌تنها سرمایه از دست نمی‌دهیم بلکه سود در داخل کشور می‌ماند.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه احداث کارخانه آهک هیدراته در شهرستان اهر به تکمیل زنجیره تولید مس کاتد و ایجاد صنایع پایین‌دستی مس در آذربایجان شرقی کمک می‌کند، بیان کرد: با توجه به این‌که معضل کنونی جامعه اشتغال بوده که با ایجاد صنایع پایین‌دستی مس ضمن ایجاد اشتغال بلکه در رونق اقتصادی نیز تأثیر می‌گذارد و به حول قوه الهی انشاالله تا خردادماه شاهد آغاز عملیات اجرایی خط تولید مس کاتد خواهیم بود.

شرکت مس کنسانتره مس را از معادن کوچک آذربایجان شرقی خریداری می‌کند

رحمانی همچنین از ایجاد شهرک تخصصی مس در شهرستان ورزقان خبر داد و گفت: شهرک تخصصی مس که در شهرستان ورزقان واقع است انقریباً افتتاح شده و آماده حضور سرمایه‌گذاران می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه شرکت ملی مس در آینده نه‌چندان دور کنسانتره و محصولات استخراجی معادن کوچک آذربایجان شرقی را خریداری می‌کند، ابراز داشت: با برنامه‌هایی که پیش‌بینی‌شده زنجیره صنعت مس در استان تکمیل می‌شود و آثار و برکات آن نه‌تنها در شهرستان‌های ورزقان، اهر و هریس بلکه در سطح استان و استان‌های هم‌جوار به‌وضوح دیده می‌شود.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در تکمیل زنجیره تولید شمش مس و صنایع پایین‌دستی در استان، گشایشی در اشتغال جوانان بیکار را هدف‌گذاری کرده‌ایم به‌طوری که تنها در صنعت مس آذربایجان شرقی نزدیک به ۶۰۰۰ فرصت شغلی ایجاد می‌شود.

۶۰۰۰ فرصت شغلی با تکمیل زنجیره تولید مس در آذربایجان شرقی ایجاد می‌شود

رحمانی بیان کرد: هدف از این‌که دولت می‌خواهد کارخانه ذوب مس در شهرستان ورزقان راه‌اندازی شود این است که تا ۳ سال آینده بتوانیم در این منطقه شمش مس تولید کنیم و با تولید مس کاتد نیازهای تمامی محصولاتی که به مس نیاز دارند تأمین می‌شود.

وی در ادامه بابیان اینکه سرمایه‌گذار با سرمایه‌دار فرق می‌کند و باید ما از سرمایه‌گذار حمایت کنیم، گفت: کسی که سرمایه خود را برای کشور و رفاه مردم هزینه می‌کند که به آن سرمایه‌گذار می‌گوییم حمایت کنیم نه این‌که فردی سرمایه‌اش را در بانک قرار داده و هرگاه که دوست داشته باشد آن را از کشور خارج کند هدفمان نیست.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: معمولاً سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از ایجاد کارخانه ذوب استقبال نمی‌کنند و این امر مستلزم سرمایه‌گذاری از سوی شرکت ملی مس ایران بوده که حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان در طول سه سال هزینه می‌شود به‌طوری که اعتبارات ملی آذربایجان شرقی تنها ۳۰۰ میلیارد تومان بوده ولی شرکت ملی مس این میزان برای یک پروژه سرمایه‌گذاری می‌کند.

جوانب زیست محیطی در کارخانه ذوب مس رعایت می‌شود

رحمانی با تأکید بر اینکه پیمانکار کارخانه ذوب مس بایستی پروژه را طبق قرارداد منطبق رعایت محیط زیست احداث کند، افزود: شروطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ملی مس برای پیمانکار کارخانه ذوب مس قرار داده ایجاد کارخانه با رعایت محیط زیست بوده که می‌بایست اسید هم‌زمان با پروژه کارخانه ذوب مس احداث و آن را به کود تبدیل کنند.

وی اظهار داشت: بر اساس ارزیابی‌های مراجع بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک به کشور نوظهور در حوزه صنعت در دنیا می‌شود که اگر صنعت را همانند پازل در نظر بگیریم مس تنها بخشی از این پازل است.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه منطقه ارسباران قطب صنعت مس در استان و شمالغرب کشور محسوب می‌شود، گفت: همواره که بر توسعه صنعت مس در ارسباران تأکید داریم بلکه راغب هستیم تا محیط زیست نیز حفظ شود بر همین منوال پیش از هر کاری ابتدا مجوزهای زیست‌محیطی کارخانه ذوب مس را اخذ کرده و عملیات اجرایی آن را آغاز می‌کنیم.