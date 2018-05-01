سئول خواستار نظارت سازمان ملل بر روند خلع سلاح اتمی کره شمالی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، مون جائه این رئیس جمهوری کره جنوبی امروز سه شنبه در تماسی تلفنی با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل از این نهاد خواست تا بر خلع سلاح اتمی کره شمالی نظارت داشته باشد.

رئیس جمهوری کره جنوبی در تماس تلفنی امروز خود با گوترش خطاب به وی گفت که سئول خواستار نظارت سازمان ملل بر اجرای وعده کره شمالی برای تعطیل کردن سایت اصلی آزمایش هسته ای این کشور است.

گفتنی است خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) چندی پیش اعلام کرد که پیونگ یانگ در تلاش برای دستیابی به رشد اقتصادی و برقراری صلح در شبه جزیره کره، آزمایش‌های هسته ای و موشکی خود را فوراً به حالت تعلیق در آورده و یک مرکز آزمایش هسته ای در شمال این کشور را تعطیل کرده است.

این در حالیست که طبق برنامه ریزی‌های انجام شده «مون جائه این» رئیس جمهوری کره جنوبی روز گذشته با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی دیدار کرد.

همچنین «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا نیز قرار است در ماه های آینده با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی دیدار کند.