به گزارش خبرنگار مهر، عباس لامعی صبح شنبه در مراسم سپاس معلم که در دبیرستان دخترانه علامه حلی برگزار شد، اظهار کرد: اگر مردم در قالب مدارس هیئت امنایی در حوزه آموزش مشارکت داشته باشند بار سنگینی از دوش دولت برداشته‌اند.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به وجدان آگاه و بیدار معلمان جامعه، بیان کرد: هر گاه با معلمان به گفت و گو نشسته‌ایم تنها دغدغه‌شان آموزش و ارتقاء فرهنگ دانش‌آموزان بوده است.

لامعی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی در بحث المپیاد و رشته‌های علمی رتبه دوم کشوری را کسب کرده است.، ادامه داد: در سال گذشته دانش‌آموزان و فرهنگیان خراسان جنوبی ۲۰۰ رتبه علمی، المپیادی و قرآنی کسب کرده‌اند که بسیار ارزشمند و گران‌بها است.

وی افزود: این میزان رتبه جز با همدلی و همکاری در مجموعه آموزش و پرورش حاصل نشده است و امیدواریم در همین مسیر باصلابت حرکت کنیم.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه انتظار از مسئولان استانی بود که روز معلم را گرامی می‌داشتند، گفت: ما در سخن از فرهنگی بودن استان می‌زنیم ولی در عمل آن گونه که شایسته است قدردان قشر فرهنگی نیستیم.

لامعی یادآور شد: معلمان هیچ‌گاه از دغدغه‌های شخصی خود سخن نگفته‌اند ولی همواره دلسوز دانش‌آموزان و ارتقاء علمی کشور بوده‌اند.