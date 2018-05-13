فریده شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه مدیران استقلال، منصور پورحیدری را با تمام وجود تلاش هایی که در این باشگاه متحمل شد به صورت یک اسطوره نشناخته اند، گفت: از این بابت برای استقلال و مدیرانش متأسفم. همسر من ۵۰ سال از زندگی خود را برای استقلال گذاشت و حتی از جیب خود برای این باشگاه هزینه کرد اما حالا که وقت تسویه حساب آن هم به درخواست ما شده، صحبت هایی مطرح می شود که اصلاً در خور شأن منصور پورحیدری نیست.

همسر مرحوم منصور پورحیدری با یادآوری اینکه مدیران استقلال در پاسخ به پیگیری مطالبات ما اعلام کرده اند که ۲۰ میلیون بابت قراردادهای منصور بدهکار هستند، تصریح کرد: منصور در سالها و ماه های پایان عمرش به علت بیماری شرایط بسیار بدی داشت و ما هم هزینه های درمان زیادی را متحمل شدیم و به همین دلیل فقط بابت دو قرارداد آخرش از باشگاه استقلال، مطالبه کردیم. هزینه این دو قرارداد خیلی بیشتر از مبلغی است که آنها عنوان کرده اند.

وی در این رابطه افزود: این دو قرارداد روی هم ۴۳۰ میلیون تومان بود که فقط ۵۰ میلیون آن پرداخت شده است. در واقع ۳۸۰ میلیون از استقلال طلب داریم اما مدیران این باشگاه می گویند با حساب و کتابی که داشته اند بدهیشان به ما ۲۰ میلیون تومان است. من نمی دانم چطور محاسبه کرده اند که به چنین مبلغی رسیده اند؟ کدام مربی با این مبلغ کارکرده که منصور کار کرده باشد؟

شجاعی با تاکید بر اینکه اینکه طبق قراردادی که از همسرش دارد، رقم اعلام شده توسط مدیران استقلال اصلاً درست نیست گفت: آنها با این اعلام خود نشان دادند که اصلاً جایگاه منصور و شأن پیشکسوت باشگاه را نمی دانند. الان مربی استقلال چقدر می گیرد؟ به این موضوع فکر کرده اند که برای مطالبه دو قرارداد آخر منصور ۲۰ میلیون تومان لحاظ کرده اند. مگر همسر من گدا بود که چنین مبلغی را برایش تعیین کنند. واقعاً جای تأسف دارد که تا این حد اسطوره های فوتبال را کوچک می کنند!

همسر مرحوم منصور پورحیدری در پایان تأکید کرد: قرارداد همکاری همسرم با باشگاه استقلال را دارم و براساس همین قراردادها از مسئولان باشگاه مطالبه کرده ام. پاسخ آنها کاملاً دور از شأن بوده، با این حال باز هم پیگیری می کنم اما در صورت نتیجه نگرفتن در اولین فرصت با ارائه سند و مدرک از باشگاه استقلال به AFC و FIFA شکایت خواهم کرد.