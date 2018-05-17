به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر یاسر الحجاج رایزن فرهنگی عراق با دانشجویان عراقی شاغل به تحصیل در دانشگاه رازی دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدای این مراسم دکتر هومن سالاری مدیر همکاریهای علمی بینالمللی دانشگاه رازی ضمن خیرمقدم، گزارشی از تعداد دانشجویان غیر ایرانی و همچنین امضای تفاهمنامههای بینالمللی دانشگاه رازی را ارائه داد و اظهار داشت: ۹۸ دانشجوی غیر ایرانی در دانشگاه رازی مشغول به تحصیل هستند که اکثر این دانشجویان عراقی میباشند.
وی افزود: دانشگاه رازی تاکنون بیست تفاهمنامه با کشورهای مختلف به امضا رسانده است که از این تعداد ۹ تفاهمنامه با کشور عراق ۷ تفاهمنامه با اروپای غربی و ۳ تفاهمنامه با دیگر کشورها به امضاء رسانده است.
مدیر همکاریهای علمی بینالمللی دانشگاه رازی تصریح کرد: تفاهمنامه با دانشگاه بابل عراق یکی از مهمترین تفاهمنامههای دانشگاه رازی است که در این تفاهمنامه مقرر شد بزودی دانشگاه رازی کارگاههای آموزشی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه بابل برگزار کند.
دکتر سالاری به فضاهای جدید عمرانی دانشگاه رازی اشاره کرد و گفت: در سه سال اخیر حدود یکصدو هفتاد هزار مترمربع فضای عمرانی و ساختمان جدید در دانشگاه رازی ساخته شده است و در حال حاضر این دانشگاه از نظر سرانه فضای ساختمانها نسبت به دانشجو در بهترین شرایط قرار دارد.
وی همچنین به فضاهای رفاهی دانشگاه اشاره کرد و افزود: خوابگاههای دانشجویی دانشگاه رازی جزء بهترین خوابگاهها در بین دانشگاههای کشور معرفی شده است.
سالاری به افتخارات دانشگاه رازی اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه رازی در ۵ سال گذشته حدود هفتصد مقاله منتشر کرده است و در این دانشکده هشت عضو هیأت علمی طی یکسال ارتقا مرتبه یافته اند.
در ادامه این دیدار دکتر یاسر الحجاج به نظرات و پیشنهادات دانشجویان عراقی پاسخ داد.
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