استقبال کم نظیر شهروندان گرگانی از مسابقات والیبال محلات

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات ورزشی جام رمضان در گرگان شامگاه جمعه همزمان با دومین روز از ماه مبارک رمضان در رشته والیبال در دو سطح شهری و محلات شهرستان پیگیری شد.

در شب دوم این رقابت ها و در رشته والیبال مردان ابتدا از گروه یک تیم «هیئت والیبال گرگان» در دو ست متوالی و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۲۳ بر تیم «شهدای آهنگرمحله» غلبه کرد.

در ادامه و از گروه دو، تیم «مدرسه والیبال بردیا» نیز با حساب دو بر صفر و نتایج ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۰ بر «دهیاری قلندرمحله» پیروز شد.

آخرین بازی شب گذشته که قرار بود از گروه سه بین تیم های «دهیاری شموشک علیا» و «ایثار للدوین» برگزار شود به علت عدم حضور نماینده شموشک علیا لغو شد.

در ادامه این رقابت ها، امشب (شنبه) سه مسابقه برگزار می شود که طبق برنامه به ترتیب از گروه چهار، «دهیاری سعدآباد» و «سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان»، از گروه پنج «سیلو راه آهن گرگان» و «رمضانعلی دنکوب» و از گروه ششم «کانون شهدای مدافع حرم اسپومحله» و «دهیاری کفشگیری» به مصاف هم خواهند رفت.

رقابت­های والیبال مردان با شرکت ۲۷ تیم در قالب سه گروه چهار تیمی و پنج گروه سه تیمی در حال برگزاری است.

همچنین در بخش بانوان که با شرکت ۱۳ تیم در سالن تختی برگزار می شود تیم های «هیئت ب»، «نوجوانان»، «هیئت الف»، «پژواک»، «گرندسو» و «قابوس» از سد رقیبان خود گذشتند.

استقبال کم نظیر شهروندان از والیبال محلات

مسابقات جام رمضان علاوه بر سطح شهر در برخی محلات گرگان نیز در حال برگزاری است و با استقبال پرشور شهروندان ساکن آن محله همراه شده است. محله رسالت واقع در چاله باغ گرگان یکی از مناطقی است که همه ساله شاهد برگزاری مسابقات والیبال است و طرفداران بسیاری هم دارد.

امسال برای ششمین سال متوالی مسابقات محله رسالت در زمین والیبال آغاز شده و به گفته «احمد قهرمان» پیشکسوت و سرپرست برگزاری رقابت ها، این مسابقات در دو سطح آماتور با شرکت ۱۶ تیم در قالب چهار گروه چهار تیمی و حرفه ای با شرکت ۸ تیم در قالب دو گروه چهار تیمی در حال برگزاری است.

به غیر از دو تیم از محله قلعه حسن و یک تیم از محله الغدیر، سایر تیم های شرکت کننده از اطراف منطقه چاله باغ حضور دارند و همه ساله بر تعداد تماشاگران نیز افزوده می شود. استقبال شهروندان به گونه ای است که دور تا دور زمین والیبال به صورت ایستاده به تماشای مسابقه می پردازند و تیم های محبوب خود را تشویق می کنند.

احمد قهرمان از همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری گرگان بابت رنگ آمیزی زمین، فنس کشی و نصب نیمکت­ها اطراف زمین والیبال تقدیر کرد. وی همچنین هدف از برگزاری این رقابت ها را گرایش جوانان و نوجوانان به سوی ورزش و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی عنوان کرد.

والیبال محلات شهرستان گرگان در چندین منطقه قدیمی از جمله چاله باغ، چهارراه میدان، الغدیر و ... برگزار میشود.

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین دوره مسابقات ورزشی جام رمضان شهرستان گرگان به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان در ۲۴ رشته ورزشی در بخش‌های آقایان، بانوان و محلات در حال برگزاری است.

این مسابقات در رشته‌های بسکتبال سالنی، بسکتبال خیابانی، فوتبال، فوتسال، فوتبال گل کوچک، والیبال سالنی، والیبال محلات، تنیس روی میز، ووشو، بدمینتون، کبدی استاندارد، اسکیت، بوکس، اسکواش، تنیس، تکواندو، کاراته، شطرنج، کیک بوکسینگ، تیراندازی، کونگ فو، تنیس روی میز جانبازان و معلولین، کشتی آزاد و ورزش باستانی در طول ماه مبارک رمضان در فضاهای ورزشی شهرستان گرگان برگزار شده است.