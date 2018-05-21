به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، مجله ظهرگاهی «مهمانخانه» کاری از گروه اجتماعی شبکه چهار سیما است که هر روز از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۳۰ روی آنتن می رود. این مجله تلویزیونی امروز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه میزبان داود فتحعلی‌بیگی بازیگر، پژوهشگر، نویسنده و کارگردان نمایش‌های آیینی و سنتی است.

امیرحسین مدرس مجری برنامه قرار است امروز با فتحعلی بیگی درباره نمایش های آیینی، سنتی و مذهبی به گفتگو بپردازد.

«مهمانخانه» با رویکرد سبک زندگی ایرانی، اسلامی به تهیه کنندگی سید محمدرضا ضرغامی هر روز به صورت زنده در مدت زمان ۶۰ دقیقه از ساعت ۱۴:۳۰ روی آنتن شبکه چهار سیما می رود.