به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی ظهر پنجشنبه در آیین باشکوه نوزدهمین یادواره شهدای جبالبارز که در روستای میجان برگزار شد، با ادای احترام به مقام شامخ ایثارگران اظهار داشت: برگزاری چنین یادواره‌های فاخری، یک رویداد بزرگ فرهنگی و آیینه تمام‌نمای زنده بودن فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی در جامعه است.

وی افزود: بی‌تردید فرهنگ شهادت، ذخیره‌ای معنوی و چراغ راهی روشن برای نسل‌های آینده این سرزمین به شمار می‌رود.

وی با اشاره به کارنامه درخشان مردم غیور جبالبارز ادامه داد: در این یادواره، شاهد ۱۳۳ کارت افتخار و مدال سرافرازی مردم رشید جبالبارز هستیم و مایه افتخار و سربلندی است که در شهرستانی زندگی می‌کنیم که ۶۵۰ شهید والامقام را از دیار دارالولایه جیرفت و عنبرآباد فدای اسلام و عزت ایران عزیز کرده است؛ شهیدانی که نام بلندشان تا ابد بر تارک این دیار خواهد درخشید.

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با گریزی به دوران پرافتخار دفاع و نبرد نابرابر با استکبار تصریح کرد: اینکه نام کشور سرافراز ایران امروز در اوج اقتدار در جهان مطرح است، تماماً از برکت قطره قطره خون پاک همین شهدا است و اگر توطئه‌ها و جنگی که بر ما تحمیل شد در هر کشور دیگری رخ می‌داد، اثری از آن سرزمین باقی نمی‌ماند؛ چراکه دشمنان قسم‌خورده از هر مکر، فتنه و توطئه‌ای برای سرنگونی این نظام مقدس استفاده کردند، اما دست قدرت خدا و جانفشانی مجاهدان، دشمن را مأیوس ساخت.

سعیدی، با واکاوی فتنه‌ها و توطئه‌های بیگانگان به وقایع ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه اشاره کرد و گفت: در آن مقطع، دشمن حدود ۶۰۰ کانون آشوب و شرارت را با آموزش‌های مستقیم آمریکا در کشور فعال کرده بود و نقشه شوم آن‌ها این بود که ابتدا ناآرامی و اغتشاش برپا کنند و بلافاصله شیپور جنگ نظامی را بنوازند.

وی افزود: در همان ساعات نخستین نیز فرماندهان شجاع ما را هدف قرار داده و به شهادت رساندند و هزاران تن تجهیزات و ادوات پیشرفته نظامی وارد میدان کردند، اما مقاومت جانانه ملت، خواب آشفته آن‌ها را برهم زد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد با تشریح صلابت بازدارندگی جمهوری اسلامی تأکید کرد: ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن که نماد قدرت نظامی و افتخار ارتش آمریکا در منطقه بود، با اراده پولادین نیروهای جان‌برکف نظامی، انتظامی و سپاهیان غیور ما هدف ضربه کوبنده قرار گرفت.

سعیدی، گفت: مستکبران تصور می‌کردند با ترور و هدف قرار دادن رهبری و ارکان نظام می‌توانند پایه‌های این حکومت الهی را ویران کنند، اما محاسبات آن‌ها کاملاً نقش بر آب شد؛ چراکه در کمترین زمان ممکن، پاسخی دندان‌شکن، قاطع و بازدارنده از سوی مدافعان حریم ولایت دریافت کردند.

وی با یادآوری کارنامه سیاه جنایات غرب به حمله ناجوانمردانه دشمن اشاره کرد و افزود: آمریکایی‌ها در تجاوز و حمله به مدرسه میناب از موشک‌ها و مهماتی بهره گرفتند که زمین مدرسه را متلاشی کرد و خاک آن را شکافت که این واقعه سندی زنده و فراموش‌نشدنی از خوی درندگی و جنایت‌های بی‌پایان آمریکا علیه کودکان و مردم بی‌گناه است.

سعیدی، به سردرگمی و اذعان صاحب‌نظران غربی اشاره کرد و گفت: امروز حتی اندیشکده‌های معتبر و شناخته‌شده آمریکا نیز در تحلیل‌های راهبردی خود از جنگ با ایران به صراحت می‌نویسند که ملت صبور و مقتدر ایران پیروز شده و آمریکا میدان را باخته است.

وی ادامه داد: آن‌ها تأکید می‌کنند ترامپ و هیئت حاکمه واشنگتن باید هنر خوب باختن را بیاموزند و ناگزیر امتیازاتی سنگین و دردناک به جمهوری اسلامی واگذار کنند.

وی افزود: در تحلیل‌های دیگری از اتاق‌های فکر جهان استکبار آمده است که امروزه ابرقدرتی شکست‌ناپذیر به نام ایران ظهور کرده و در کنار آن، ابرقدرت شگفتی‌آفرین دیگری به نام مردم مؤمن و بصیر ایران ایستاده‌اند که توانسته‌اند با هوشمندی تمام، میدان جهاد و باورهای قلبی را به میدان رزم و حماسه پیوند بزنند.

دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: با توکل به پروردگار، ایستادگی امت و هدایت‌های حکیمانه، ان‌شاءالله به زودی پیروزی نهایی و کامل ایران اسلامی در تقابل تاریخی با آمریکای جهان‌خوار رقم خواهد خورد و این پیروزی بزرگ و وعده‌ داده‌شده را در سراسر میهن اسلامی جشن خواهیم گرفت.