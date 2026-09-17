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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

سعیدی: فرهنگ شهادت چراغ راه هدایت نسل‌های آینده است

سعیدی: فرهنگ شهادت چراغ راه هدایت نسل‌های آینده است

جیرفت- نماینده مردم شهرستان های جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: بی‌تردید فرهنگ شهادت، ذخیره‌ای معنوی و چراغ راهی روشن برای نسل‌های آینده این سرزمین به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی ظهر پنجشنبه در آیین باشکوه نوزدهمین یادواره شهدای جبالبارز که در روستای میجان برگزار شد، با ادای احترام به مقام شامخ ایثارگران اظهار داشت: برگزاری چنین یادواره‌های فاخری، یک رویداد بزرگ فرهنگی و آیینه تمام‌نمای زنده بودن فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی در جامعه است.

وی افزود: بی‌تردید فرهنگ شهادت، ذخیره‌ای معنوی و چراغ راهی روشن برای نسل‌های آینده این سرزمین به شمار می‌رود.

وی با اشاره به کارنامه درخشان مردم غیور جبالبارز ادامه داد: در این یادواره، شاهد ۱۳۳ کارت افتخار و مدال سرافرازی مردم رشید جبالبارز هستیم و مایه افتخار و سربلندی است که در شهرستانی زندگی می‌کنیم که ۶۵۰ شهید والامقام را از دیار دارالولایه جیرفت و عنبرآباد فدای اسلام و عزت ایران عزیز کرده است؛ شهیدانی که نام بلندشان تا ابد بر تارک این دیار خواهد درخشید.

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با گریزی به دوران پرافتخار دفاع و نبرد نابرابر با استکبار تصریح کرد: اینکه نام کشور سرافراز ایران امروز در اوج اقتدار در جهان مطرح است، تماماً از برکت قطره قطره خون پاک همین شهدا است و اگر توطئه‌ها و جنگی که بر ما تحمیل شد در هر کشور دیگری رخ می‌داد، اثری از آن سرزمین باقی نمی‌ماند؛ چراکه دشمنان قسم‌خورده از هر مکر، فتنه و توطئه‌ای برای سرنگونی این نظام مقدس استفاده کردند، اما دست قدرت خدا و جانفشانی مجاهدان، دشمن را مأیوس ساخت.

سعیدی، با واکاوی فتنه‌ها و توطئه‌های بیگانگان به وقایع ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه اشاره کرد و گفت: در آن مقطع، دشمن حدود ۶۰۰ کانون آشوب و شرارت را با آموزش‌های مستقیم آمریکا در کشور فعال کرده بود و نقشه شوم آن‌ها این بود که ابتدا ناآرامی و اغتشاش برپا کنند و بلافاصله شیپور جنگ نظامی را بنوازند.

وی افزود: در همان ساعات نخستین نیز فرماندهان شجاع ما را هدف قرار داده و به شهادت رساندند و هزاران تن تجهیزات و ادوات پیشرفته نظامی وارد میدان کردند، اما مقاومت جانانه ملت، خواب آشفته آن‌ها را برهم زد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد با تشریح صلابت بازدارندگی جمهوری اسلامی تأکید کرد: ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن که نماد قدرت نظامی و افتخار ارتش آمریکا در منطقه بود، با اراده پولادین نیروهای جان‌برکف نظامی، انتظامی و سپاهیان غیور ما هدف ضربه کوبنده قرار گرفت.

سعیدی، گفت: مستکبران تصور می‌کردند با ترور و هدف قرار دادن رهبری و ارکان نظام می‌توانند پایه‌های این حکومت الهی را ویران کنند، اما محاسبات آن‌ها کاملاً نقش بر آب شد؛ چراکه در کمترین زمان ممکن، پاسخی دندان‌شکن، قاطع و بازدارنده از سوی مدافعان حریم ولایت دریافت کردند.

سعیدی: فرهنگ شهادت، چراغ راه هدایت نسل‌های آینده است

وی با یادآوری کارنامه سیاه جنایات غرب به حمله ناجوانمردانه دشمن اشاره کرد و افزود: آمریکایی‌ها در تجاوز و حمله به مدرسه میناب از موشک‌ها و مهماتی بهره گرفتند که زمین مدرسه را متلاشی کرد و خاک آن را شکافت که این واقعه سندی زنده و فراموش‌نشدنی از خوی درندگی و جنایت‌های بی‌پایان آمریکا علیه کودکان و مردم بی‌گناه است.

سعیدی، به سردرگمی و اذعان صاحب‌نظران غربی اشاره کرد و گفت: امروز حتی اندیشکده‌های معتبر و شناخته‌شده آمریکا نیز در تحلیل‌های راهبردی خود از جنگ با ایران به صراحت می‌نویسند که ملت صبور و مقتدر ایران پیروز شده و آمریکا میدان را باخته است.

وی ادامه داد: آن‌ها تأکید می‌کنند ترامپ و هیئت حاکمه واشنگتن باید هنر خوب باختن را بیاموزند و ناگزیر امتیازاتی سنگین و دردناک به جمهوری اسلامی واگذار کنند.

وی افزود: در تحلیل‌های دیگری از اتاق‌های فکر جهان استکبار آمده است که امروزه ابرقدرتی شکست‌ناپذیر به نام ایران ظهور کرده و در کنار آن، ابرقدرت شگفتی‌آفرین دیگری به نام مردم مؤمن و بصیر ایران ایستاده‌اند که توانسته‌اند با هوشمندی تمام، میدان جهاد و باورهای قلبی را به میدان رزم و حماسه پیوند بزنند.

دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: با توکل به پروردگار، ایستادگی امت و هدایت‌های حکیمانه، ان‌شاءالله به زودی پیروزی نهایی و کامل ایران اسلامی در تقابل تاریخی با آمریکای جهان‌خوار رقم خواهد خورد و این پیروزی بزرگ و وعده‌ داده‌شده را در سراسر میهن اسلامی جشن خواهیم گرفت.

کد مطلب 6950042

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