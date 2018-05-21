به گزارش خبرگزاری مهر، «انور قرقاش» وزیر مشاور دولت امارات در پاسخ به اظهارات یک وزیر دولت مستعفی یمن که امارات را به اشغالگری در یمن متهم کرده بود، تلاش کرد تا اتهامات خود علیه ایران را مجددا تکرار کند.

اخیرا «احمد المیسری» وزیر کشور دولت مستعفی یمن در گفتگو با شبکه PBS NEWES آمریکا گفته بود که اماراتی ها به ما کمک های زیادی کرده اند اما بدون اجازه آنها نمی توانیم به بندر یا فرودگاه عدن برویم. وی تأکید کرده بود که ورود و خروج به عدن بدون اجازه دولت امارات امکان پذیر نیست.

وی که معاون نخست وزیر یمن هم هست گفت به عنوان یک وزیر کشور سلطه ای بر زندان های داخل یمن ندارم، جایگاه من به عنوان وزیر کشور چیست؟ اماراتی ها و سعودی ها در اصل برای کمک به ما در مقابله با حوثی ها (انصار الله) به یمن آمدند و اصل این است که در مناطقی حضور داشته باشند که حوثی ها حضور دارند و هر منطقه ای که آزاد می شود کنترل آن را به نیروهای امنیتی یمنی تحویل دهند.

قرقاش که از این اظهار نظرها نگران شده بود در توییتر خود ایران را به اشغاگری یمن متهم کرده و خطاب به وزیر یمنی گفته که نباید نقش امارات را با نقش ایران در یمن یکی دانست. وی با این حال ادامه داده است که دور شدن این افراد از اصل مبارزه ما را از وظیفه اساسی خود در ائتلاف عربی که مقابله با حوثی ها و تلاش برای بازگشت دولت قانونی به این کشور است، دور نخواهد کرد.