اعطای کمک هزینه خرید کتاب به دانشجویان ممتاز

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، اعلام کرد: دانشجویان کارشناسی ورودی‌۹۳، ۹۴ و ۹۵ که حائز شرایط ممتازی هستند، می توانند از کمک هزینه خرید کتاب که به دانشجویان ممتاز تعلق می گیرد، استفاده کنند.

دانشجویان ۱۰ درصد برتر که میانگین کل آنها بالای ۱۷ باشد و در همه نیمسال‌ها، به استثنای یک نیمسال، معدل بالای ۱۷ داشته باشند مشمول دریافت کمک هزینه خرید کتاب می شوند.

دانشجویان واجد شرایط جهت دریافت کمک هزینه خرید کتاب، می توانند همه روزه به اداره استعدادهای درخشان مراجعه کنند.