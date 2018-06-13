«بیگانه» استیون کینگ در آمریکا اول شد/ ساخت سریال از روی کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پابلیشرز ویکلی، «بیگانه» جدیدترین کتاب استیون کینگ در حال حاضر پرفروشترین کتاب داستانی در آمریکاست.
این کتاب که در ماه می از سوی انتشارات اسکرایبنر به بازار آمد موضوع تروریسم را هدف گرفته است.
نیویورک تایمز درباره این کتاب نوشت: استیون کینگ در رمان جدید به حکمرانی وحشت خود ادامه میدهد.
رمان جدید استیون کینگ «بیگانه» به عنوان یک داستان جنایی کارش را آغاز میکند. رالف اندرسون که کارآگاهی در فلینت سیتی واقع در اوکلاهماست، دستور دستگیری یک معلم انگلیسی محلی و مربی ورزش مدرسه یعنی تری میتلند را میدهد، آن هم در یک بازی بیسبال پر از خانوادههایی که فرزندانشان را تشویق میکنند. اندرسون شواهدی آشکار دارد که میتلند به یک کودک تجاوز و او را تکهتکه کرده است.
این کارآگاه به همکار خود دستور میدهد بر خلاف پروتکل، از جلو به دستان متهم دستبند بزند و با اعلام کردن بلند جرم او در برابرهمه، او را کشانکشان ببرد. این در حالی است که میتلند هم به همان بلندی در حال اعلام کردن بیگناهی خود است. حتی با وجود اینکه میتلند در زمان قتل در یک کنفرانس حضور داشت و توسط چند شاهد دیده شده بود، دیانای و اثر انگشت او در محل قتل کودک ۱۱ ساله پیدا شده است.
نیویورک تایمز افزوده است: برای مدتی به نظر میرسد این یک داستان جنایی و دادگاهی باشد، اما این کتاب به این سمت حرکت نمیکند. بالاخره داریم درباره استیون کینگ صحبت میکنیم؛ جایی از داستان هیولایی سر بر میآورد و هیولاها بهترین تخصص این نویسنده هستند.
رمان از اوکلاهما آغاز میشود اما در تگزاس به پایان میرسد و در این میان کینگ از شخصیتهای مختلف محلی و یک شخصیت «بیگانه» به خوبی بهره میبرد و در عین حال فرهنگهای جنوب غربی ایالات متحده و همچنین مکزیک را به نمایش میگذارد.
کینگ ۵۰ رمان منتشر کرده و میتواند از همین حالا تا زمانی که میمیرد نسخههایی جدید از رمانهای قبلیاش را با کمی تغییر منتشر کند و کلی هم پول بگیرد، اما چنین کاری نمیکند. او هنوز هم با تکتک آثار جدیدش الهامبخشیهای جدیدی اضافه میکند. همانطور که یکی از شخصیتهای اصلی داستان جدیدش در قسمتی میگوید: «هر چیزی ممکن است. مطلقا هر چیزی. دنیا پر از پستوهای عجیب است».
این در حالی است که از همین حالا و با فاصله کمی از انتشار کتاب، اعلام شده که داستان این رمان به تلویزیون راه پیدا خواهد کرد. به گزارش ددلاین، کمپانی میدیا رایتس کپیتال که در ساخت فیلم سینمایی «برج تاریک» با استیون کینگ همکاری کرده بود، حالا حقوق رسمی ساخت یک اقتباس تلویزیونی از کتاب پرفروش شماره یک او را خریداری کرده است.
ریچارد پرایس مسئولیت نوشتن فیلمنامه این سریال را بر عهده خواهد داشت که در قالب یک سریال محدود ۱۰ قسمتی روی آنتن خواهد رفت. کینگ هم این امکان را دارد تا به عنوان تهیهکننده اجرایی در سریال حضور داشته باشد. پرایس خود یک رماننویس پرفروش و فیلمنامهنویسی قهار است و از آثارش میتوان به «آن شب»، «رنگ پول» و «دریای عشق» اشاره کرد.
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