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۱ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۱۹

امام جمعه موقت الشتر:

وحدت رمز موفقیت نظام و خنثی‌کننده توطئه دشمنان است

وحدت رمز موفقیت نظام و خنثی‌کننده توطئه دشمنان است

الشتر- امام‌جمعه موقت الشتر گفت: وحدت مردم و مسئولین رمز موفقیت نظام و خنثی‌کننده توطئه دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام پرویز صالحی در خطبه های این هفته نماز جمعه الشتر ضمن گرامی داشت هفته قوه قضائیه؛ خدامحوری، اخلاق و اقتدار را از جمله شاخصه های دستگاه قضا برشمرد.

وی اظهار داشت: وحدت و همدلی بین قوای سه گانه و همدلی با مردم رمز موفقیت، اعتلا و اقتدار نظام و خنثی کننده توطئه دشمن است.

امام جمعه موقت الشتر افزود: بایستی از هر گونه حرکت تفرقه افکن که زمینه ساز تحقق توطئه دشمن باشد بپرهیزیم.

حجت الاسلام صالحی به هفته مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: مواد مخدر توطئه دشمن برای تخریب نیروی جوان جامعه است؛ باید با آموزش و آگاه سازی به پیشگیری از رواج مواد مخدر در جامعه بپردازیم.

بر اساس این گزارش؛ تقدیر از فعالیت های تبلیغی اداره تبلیغات اسلامی سلسله از دیگر موارد مطرح شده از سوی خطیب موقت جمعه الشتر بود.

کد مطلب 4327480

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