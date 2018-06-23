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۲ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۳۷

حضور ۱۳ کشور خارجی در پنجمین کنگره عرس بیدل

حضور ۱۳ کشور خارجی در پنجمین کنگره عرس بیدل

میهمانان، استادان و پژوهشگرانی از سیزده کشور خارج در پنجمین کنگره بین‌المللی عرس بیدل شرکت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر،  در این دوره از کنگره عرس بیدل مهمانان خارجی از ۱۳ کشور جهان حضور خواهند داشت.

مهمانان عرس پنجم از کشورهای اردن، ارمنستان، اسپانیا، افغانستان، آذربایجان، بنگلادش، پاکستان، تاجیکستان، روسیه، رومانی، گرجستان، هندوستان و لهستان هستند که به زودی به تهران سفر می کنند.

این مهمانان شامل استادان و پژوهشگران زبان و ادب فارسی و نیز بیدل پژوهان شناخته شده هستند که برخی از آن ها طی دو روز برگزاری کنگره به ارائه مقاله می پردازند و برخی دیگر سخنرانی خواهند کرد.

پنجمین عرس بین‌المللی بیدل دهلوی ۱۴ و ۱۵ تیرماه ۹۷ در سالن خیابان حجاب مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به دبیری دکتر هادی سعیدی کیاسری برگزار می‌شود.

کد مطلب 4328183
حمید نورشمسی

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