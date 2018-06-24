انتشار «تشریح مدیریت جامع در آموزه های دینی از دانش تا روش»

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب به پیوند دیرینه دو رویکرد علمی و عملی در رفتارسازمانی اشاره دارد و با یافته های نوین دانش روز بشری، روش های موفق اجرایی و معرفی الگوهای قبل پیروی در پرتو آموزه های وحیانی و مدیریت کارآمد رحمانی در نظام آفرینش، سعی در بیان ضرورت و اهمیت بازگشت به دستورهای الهی در منشور جاوید و کتاب هدایت خویش نموده و با توجه به شرایط حاکم بر عصر صنعت گرای روز برای هر روشنفکر مسؤول و تکلیف گرا این نیازسنجی را پررنگ و نگار ساخته تا در جهت پاس داشت مقام، کرامت، جایگاه و شخصیت اشرف آفریده ها یعنی انسان بهترین و کارآمدترین جامعه های بشری را بیش ازپیش تضمین و ترسیم نماید.

فصل اول کتاب مدیریت جامع در آموزه های دینی (از دانش تا روش) کلیات است که شامل تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی، علم مدیریت، تئوری و مکتب های مدیریت، وظایف مدیران، انواع مدیران، ویژگی های مدیران، آفت های مدیران در اصول و کارکردهای مدیریتی، آفت های رفتارسازمانی مدیران، نابایسته های رفتاری مدیران، خود مدیریتی است.

فصل دوم کتاب محورهای اصلی مدیریت شامل وظایف اصلی مدیریت، مفهوم و ماهیت برنامه ریزی و طرح ریزی، فرآیند تصمیم گیری، سازمان دهی، فصل سوم اساس طبقه بندی وظایف، فصل چهارم کنترل و نظارت در فرهنگ مدیریتی قرآن کریم شامل گستره نظارت و کنترل در مدیریت الهی، شاخصه های نظارت و کنترل در مدیریت الهی و انواع ناظران در مدیریت الهی است.

محور دوم این بخش درباره مدیریت منابع انسانی شامل مدیریت روابط انسانی، فرآیند گزینش، تعیین شایستگی در فرهنگ قرآنی، انگیزش، اصول انضباطی برگرفته از آیات، توانمند سازی می شود.

محور سوم کتاب رفتار سازمانی شامل مدیریت رفتار سازمانی، معرفی و معنی سازمان، معرفی الگوهای رفتاری مطلوب می شود.

محور چهارم فرهنگ سازمانی شامل مفهوم و ماهیت فرهنگ سازمانی، مدیریت سلامت و ایمنی، طرح و برنامه ریزی، عوامل ساختار، سیستم مدیریت زیست محیطی ۱۴۰۰۱، مدیریت فرهنگی، مدیریت فرآیند و مدیریت کیفیت می شود.

بخش بعدی کتاب عرصه های مدیریت شامل مدیریت استرس، مدیریت اعتماد، مدیریت باور، مدیریت بحران، مدیریت پاداش، مدیریت تطبیقی، مدیریت تعارض، مدیریت تغییر سازمانی، مدیریت دانش، مدیریت ریسک، مدیریت زمان، مدیریت عملکرد، مدیریت ناب و مدیریت بر مبنای هدف می شود.

کتاب مدیریت جامع در آموزه های دینی (از دانش تا روش) نوشته دکتر مهندس احمدعلی افتخاری در سال ۱۳۹۶ منتشر شده است.