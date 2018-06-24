مشکلات باقی مانده موسسات مالی غیرمجاز را قوه قضائیه پیگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان عصر امروز یک شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از قوانین و متعدد بودن کانون تصمیم گیری نشات می گیرد، اظهار داشت: متهم کردن مسئولان در مباشرت در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اصلاً خوب نیست و در واقع قوانینی که تصویب شده مسبب اصلی به وجود آمدن چنین اوضاعی در کشور شده است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: سوال بنده اینجاست آیا مجلس مجوز تاسیس موسسات مالی و اعتباری را داده؟ آیا مجلس این اجازه را به وزارت جهاد کشاورزی برای تشکیل موسسه مالی و تعاونی کشاورزی داده است؟ باید بگویم مجوز موسسات را از سوی بانک مرکزی صادر شده است.

وی بابیان اینکه بانک مرکزی می بایست با قدرت بر موسست مالی و اعتباری نظارت می کرد و در صورت تخلف این قدرت را داشت و می توانست آنها را کنترل کند، گفت: البته قوانین اختیارات کاملی در این خصوص در اختیار بانک مرکزی نگذاشته اند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تعدد کانون های تصمیم گیری شرایط فعلی را به وجود آورد که عده ای فرصت طلب از شرایط به وجود آمده به نفع خود استفاده کنند یعنی با تشکیل موسسه مالی و اعتباری به اعتماد مردم خیانت کنند و در نهیت هم پاسخگوی هیچ کسی نباشند.

پزشکیان با انتقاد از این که چرا باید صدا و سیما تبلیغات موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را در رسانه ملی قبول می کرد، یادآورد شد: صدا و سیم علی رغم این که موسسات مالی و اعتباری مجوزهای لازم را نداشتند آنها از رسانه ملی تبلیغ می کرد و توجیه شان هم این بود که پول دادند و ما تبلیغ کردیم.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس با ذکر اینکه مشکلاتی که در مؤسسات مالی و اعتباری شاهد آن بودیم ناشی از مجموعه مسائلی است که ازنظر قانونی، مدیریتی، اجرایی و عدم هماهنگی‌ها وجود داشته است، ابراز داشت: هماهنگ نبودن و نبود نظارت‌ها از سوی یک سازمان مشخص و تعدد کانون‌های تصمیم‌گیری وضعیت کنونی را در مؤسسات مالی و اعتباری ایجاد کرده است.