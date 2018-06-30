بیان دستاوردها مهمترین نکته در بزرگداشت انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور استان های صدا و سیما، علی دارابی در هم اندیشی «انقلاب اسلامی، دستاوردها و رهیافت رسانه ای» که در اداره کل پژوهش های اسلامی رسانه در قم برگزار شد با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی بزرگترین حادثه قرن بیستم است، گفت: بیان دستاوردهای انقلاب مانند استقرار نظام جمهوری اسلامی، مردم سالاری دینی، کسب استقلال و آزادی واقعی و انتقال آن به آحاد جامعه به ویژه نسل جوان و بهره گیری از ظرفیت حوزه های برنامه سازی، از جمله برنامه های رسانه ملی برای چهلمین سال پیروزی انقلاب است.

وی تصریح کرد: توجه به چالش های نظام و چرایی بزرگداشت انقلاب نیز از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.

معاون امور استان های سازمان صدا و سیما توطئه های دشمنان علیه انقلاب و نظام اسلامی را مورد توجه قرار داد و افزود: انتظار آن است که کارهای ویژه ای برای بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب از سوی برنامه سازان صورت گیرد.

دارابی اظهار کرد: این امر مستلزم آن است که صدا و سیما با برنامه هایی که تولید می کند زبان مردم، حامی دولت، فراجناحی و متعلق به همه ایرانیان باشد.

رئیس ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب در صدا و سیما با اشاره به ضرورت پاسخ به شبهات مطرح شده در خصوص انقلاب، گفت: تبیین و تبلیغ کافی در این باره صورت نگرفته است و همه نهادها باید در این زمینه بیش از پیش تلاش کنند.

وی معرفی شخصیت استثنایی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری را از دیگر وظایف مهم در برگزاری بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب برشمرد و افزود: معرفی رهبران جمهوری اسلامی به ویژه برای نسل جوان باید مورد توجه باشد.

دارابی از نخبگان حوزوی و رسانه ای خواست صدا و سیما را یاری کنند تا بتوانند به بهترین وجه، بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب را برگزار کند.

در این نشست تعدادی از نخبگان حوزوی و رسانه ای با بیان پیشنهادات خود تاکید کردند برنامه های بزرگداشت ۴۰ سالگی انقلاب باید موجب افزایش بینش مردم در همه بخش ها شود.

نصرت الله لطفی قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز تاکید کرد: بیان دستاوردهای انقلاب و پاسخ به شبهات باید مستدل و منطقی صورت گیرد تا اثرگذاری لازم را داشته باشد.