نقشه های پهنه بندی بیانگر تداوم وضعیت خشکسالی است

آرش بهاروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پائیز سال گذشته بیشترین افزایش دما در سطح کشور را استان قزوین داشته است.

وی اضافه کرد: از ابتدای مهر ماه سال گذشته تا ۱۸ خرداد ۹۷ مجموع بارش استان به میزان ۲۷۹.۱ میلیمتر بوده است و این مقدار در مقایسه با همین بازه زمانی در بلند مدت «۳۰۵.۵ میلیمتر» حدود ۹ درصد کاهش را نشان می­دهد.

بهاروند افزود: طی مقایسه ی اختلاف بارش ماهانه و فصلی سال زراعی جاری و بلندمدت استان قزوین، بیشترین کاهش بارش در آبان ماه (حدود ۸۲ درصد) رخ داده است. از اواسط بهمن تا پایان اسفند شاهد وقوع بارش­های بیشتری بودیم، بطوریکه بارش­ها در بهمن ۸۰ و در اسفند ۱۸ درصد افزایش یافت.

وی افزود: مجدد در فروردین ماه با کاهش شدید بارش مواجه بودیم ولی در اردیبهشت و خرداد مقدار بارش ها مجدداً افزایش یافت و در مجموع پاییز ۵۹ درصد کاهش و زمستان ۱۷ درصد افزایش و بهار ۸ درصد افزایش بارندگی را نشان می­دهند.

مدیرکل هواشناسی خاطرنشان کرد: استان قزوین با مساحت ۱۵۷۷۶ کیلومتر مربع، ۰.۹۶ درصد از مساحت کشور را شامل می شود و سهم بارش آن از میانگین بارش کل کشور ۱.۴ درصد می باشد که نسبت کاهش بارندگی در آن به نسبت استان های دیگر وضعیت نرمال تری دارد.

بهاروند با اشاره به افزایش دما در استان تصریح کرد: بیشترین افزایش دما در دی ماه با ۴.۳ درجه رتبه اول و آبان و اسفند با ۳.۶ درجه در رتبه بعدی قرار دارد بطورکلی زمستان ۳.۸ درجه و پاییز ۱.۱ درجه افزایش دما را نسبت به بلندمدت نشان می دهد.

این مقام مسئول با بیان اینکه افزایش دما باعث کاهش روزهای برفی شده افزود: درایستگاه های استان بین ۴ تا ۱۸ روز نسبت به دوره آماری، بارش برف کمتری داشتیم که این موضوع علاوه برکاهش روزهای برفی باعث کاهش ۲۵ درصدی تعداد روزهای یخبندان نسبت به دوره آماری ایستگاهها گردیده است.

مدیرکل هواشناسی درخصوص خسارت هایی که بارش های نا بهنگام به بارآورده گفت: در روزهای ۱۱ و ۲۷ فروردین با عبور دو موج سرمایی، شاهد افت محسوس دما بودیم که خسارت سرمازدگی به محصولات زراعی و باغی به علت گستردگی و شدت یخبندانِ توأم با بارش نابهنگام برف در موج دوم بیشتر بود.

وی تاکیدکرد: اگرچه میانگین بارش سال زراعی جاری کاهش ۹ درصدی نسبت به بلند مدت را نشان می دهد و کل سال زراعی جزء خشکسالی ضعیف محسوب می شود ولی توزیع بارش ماهانه مناسب نبوده و عمده بارش ها در سه ماه بهمن، اسفند و اردیبهشت اتفاق افتاد و در سایر ماه ها، خشکسالی شدید بوقوع پیوست.

بهاروند تصریح کرد: نقشه های پهنه بندی خشکسالی بیانگر تداوم وضعیت خشکسالی طی ده سال اخیر بوده و تشدید وضعیت را در سال زراعی جاری در نیمه شمالی استان نشان می دهد.

وی در پایان در خصوص پیامدهای تغییرات اقلیمی گفت: افزایش، مصرف انرژی، کاهش تاب آوری مناطق شهری، مهاجرت از مناطق آسیب پذیر، کاهش شاخص آسایش اقلیمی، کاهش عملکرد محصولات وکاهش امنیت غذایی، افزایش خسارت بیمه، افزایش بودجه حوادث، افزایش بارش سیل آسا، کاهش امنیت ملی ودفاعی و... از جمله پیامدهای خشکسالی خواهد بود.