طرح مشارکتی وقف قرآن در استان زنجان استقبال خوبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جعفر جنتی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران، به طرح تابستانی نشاط معنوی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: این طرح از ۱۶ تیرماه در زنجان آغاز شد و تا ۳۱ شهریور ماه ادامه دارد.
وی اظهار کرد: طرح تابستانی نشاط معنوی در ۱۲ امامزاده و بقاع متبرکه استان زنجان بهمنظور غنیسازی اوقات فراغت دانش آموزان اجرا میشود و کلاسهای طرح نشاط معنوی در رشتههای مسابقات قرآنی، ورزشی، اردوهای تفریحی و زیارتی است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان به محتوای آموزشی طرح نشاط معنوی اشاره کرد و گفت: حفظ موضوعی آیات قرآن کریم، برگزاری برنامههای مهارتهای زندگی، سبک زندگی اسلامی، تربیتی، اخلاقی، برگزاری اردوهای فرهنگی، برگزاری دورههای امامزاده شناسی و معرفت از مهمترین برنامههای آموزشی در طرح تابستانی نشاط معنوی است.
جنتی همچنین ابراز کرد: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری سامان اوقاف زنجان به برگزاری برنامههای فرهنگی در بقاع متبرکه تأکید زیادی دارد و باید اجرای به نامه های فرهنگی در بقاع متبرکه تقویت شود.
وی به طرح مشارکتی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: تاکنون ۳ هزار قرآن به مبلغ ۲۱۰ میلیون ریال در قالب وقف مشارکتی خریداریشده و در استان استقبال بسیار خوب است.
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