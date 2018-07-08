به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، علی جمالی قمی اظهار داشت: بر اساس سند جامع نیروی انسانی با آموزش و پرورش به توافقاتی رسیده‌ایم؛ بر این اساس باید استاندارد دوره ابتدایی ۱۹.۲، متوسطه اول ۱۹.۱ و متوسطه دوم نظری ۱۸.۳۶ باشد. البته باید سه شاخص دیگر نهایی شود که یکی از آنها تعداد دانش‌آموزان به کل کارکنان آموزش و پرورش است.

رئیس امور آمار و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: حدود ۱۸۰ هزار نفر در آموزش و پرورش تا سال ۱۴۰۰ بازنشسته می شوند و سازمان اداری و استخدامی کشور رقم ۳۰۰ هزار نفر را که در برخی از اظهار نظرها مطرح می شود، قبول ندارد. باید یک بار تکلیف آمار را بر اساس اسناد قابل اطمینان مشخص کنیم که در آموزش و پرورش قول دادند اطلاعات را در اختیار ما قرار دهند؛ ما معتقدیم در بحث نیروی انسانی، روند تغییرات جمعیت دانش‌آموزی و تغییرات نیروی انسانی در طول سال‌های آتی و سیاست های موجود بسیار تعیین کننده است.

وی با بیان اینکه یک اختلاف دیگری که داریم این است که آموزش و پرورش در سال ۹۶ حدود ۶۰ هزار نفر کمبود نیروی انسانی داشت اما بر اساس همین تغییرات، در کادر پشتیبانی ۱۰۰ هزار نیروی مازاد دارد، گفت: آموزش و پرورش پاسخ دهد چرا بهره وری در حوزه پشتیبانی و خدمات درست نیست؟ ما مبتنی بر مطالعات تطبیقی به این ارقام رسیدیم. در تهران کلاس شما با چه تعداد دانش آموز اداره می‌شود؟ در برخی مناطق کمتر از نُرم و برخی مناطق بالاتر از تراکم استاندارد است و حتی کلاس ۳۰ و ۳۵ نفره در تهران داریم.

جمالی با بیان اینکه مطالعه‌ای درباره نیروی انسانی در سال گذشته انجام شده است، گفت: جمعیت دانش‌آموزی از ۱۳ میلیون نفر در سال ۹۶ به حدود ۱۴ میلیون نفر در سال ۱۴۲۰ می‌رسد؛ بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۲۰ روند جمعیت دانش‌آموزی سینوسی است و کاملا افزایشی نیست؛ باید به سمت ساماندهی درست نیروی انسانی برویم تا تجربه دهه ۷۰ تکرار نشود و در انتهای ۳۰ سال باز با تورم نیروی انسانی روبه‌رو نشویم.

وی ادامه داد: البته با همه اینها قطعا قبول داریم که خروجی قابل توجهی در سال‌های آتی داریم؛ پیشنهاد ما به آموزش و پرورش این است که تأمین نیروی انسانی صرفاً با صدور مجوز استخدام مورد تأیید نیست و قطعا حفظ افراد به سن بازنشستگی رسیده که در اوج پختگی هستند با مشوق‌هایی باید صورت گیرد؛ همچنین از الان باید روند جابجایی از بخش آموزشی به پشتیبانی را متوقف کنیم.

جمالی افزود: باید روش‌های مدیریتی در آموزش و پرورش را هم از منظر کمیت و هم کیفیت معلم تغییر دهیم؛ کیفیت نیرو در سال‌های اخیر نادیده گرفته شده است. سازمان اداری استخدامی جلسات مشترک خوبی با آموزش و پرورش داشته است.

رئیس امور آمار و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه نگاه ما به آموزش و پرورش کاملا متفاوت از دیگر دستگاه‌ها و کاملا مهم است زیرا جنبه حاکمیتی است، گفت: علی‌رغم اینکه در همه دستگاه‌ها کاهش حجم نیرو مورد تاکید است اما آموزش و پرورش بر خلاف دیگر دستگاه‌ها دیده می‌شود؛ باید به تغییر توجه کرده و به بهینه سازی برسیم.

جمالی ادامه داد: ما برای امسال هم مجوز برای جذب از دانشگاه فرهنگیان و هم مجوز جذب از طریق ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان داده‌ایم؛ ضمن آنکه برای جبران خروجی‌های فعلی نمی‌توانیم با سازوکار دانشگاه فرهنگیان جلو برویم زیرا ورودی امسال چهار سال دیگر به کلاس درس می‌رود.