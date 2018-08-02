«لواندوفسکی» فروشی نیست، حتی در ازای ۱۵۰ میلیون یورو

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ درصدد است به هر قیمتی روبرت لواندوفسکی را در تیم نگه دارد و کارل هاینتس رومنیگه، مدیر اجرایی این تیم هم اعلام کرده حتی رقم پیشنهادی ۱۵۰ میلیون یورو هم برای متقاعد کردن باشگاه برای فروش او کافی نیست.

رومنیگه در این باره در گفتگو با نشریه آلمانی این چنین گفته است: سیاست ما با باشگاه‎های دیگر کاملا متفاوت است. زمانی هم با فرانک ریبری این مشکل را داشتیم، زمانی که چلسی و رئال به دنبال جذبش بودند. خود فرانک هم برای رفتن وسوسه شده بود، اما ما گفتیم تصمیم به فروشش نداریم. حالا هم او یکی از خوشحال‏‌ترین فوتبالیست‎های دنیاست. چون خانه‌‏اش را در باواریا مونیخ یافته است. به نظرم خودش هم از این تصمیم ما بسیار خوشحال است.

رومنیگه در ادامه گفت: روبرت هم همین‏طور است. می‌خواهد برود، اما ما گفتیم که او را نخواهیم فروخت. کاملا از او راضی هستیم چون بازیکنان زیادی نیستند که با او قابل مقایسه باشند. پس علاقه‎ای به فروشش نداریم، چه پیشنهاد ۱۰۰ میلیون یورویی برای او بدهند، چه ۱۵۰ میلیون یورویی.

مدیر اجرایی بایرن در نهایت گفت: در سال ۲۰۰۸ و داستان فرانک هم نشان دادیم که وقتی بخواهیم در خروج را می‌‏بندیم. این روش ماست، بازیکنان سطح بالایی که در برنامه‎های ما جا دارند در بایرن مونیخ خواهند ماند.