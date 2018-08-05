مجازات متخلفان اقتصادی آرامش را در پی دارد

خبرگزاری مهر - گره استان ها: شهید مطهری در کتاب امامت و رهبری به این مطلب اشاره می‌کند که سیره عملی حکومت امیرالمومنین بهترین الگو برای مسئولان حکومت اسلامی محسوب می‌شود زیر جامعه اسلامی پس از رحلت رسول گرامی اسلام با چالش اشرافیت مسئولان مواجه شد. شهید مطهری در این کتاب به این نکته اشاره می‌کند که امام علی در برخورد با گرایشات کارگزاران به سمت اشرافی گری و خیانت به بیت المال بسیار حساس بودند و با قاطعیت برخورد می‌کردند.

در واقع نحوه برخورد با مفسدان اقتصادی در نامه امام علی (ع) به مالک اشتر مطرح شده است آنجا که در عهدنامه مالک اشتر به او می‌فرمایند که با کارگزار خائن باید برخورد جدی انجام شود و صرفا با مجازات عزل به پایان نرسد.

امیرالمومنین خطاب به مالک اشتر می‌فرماید که از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن و اگر یکی از آنها دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تایید کرد به همین مقدار گواهی قناعت کرده و او را با تازیانه کیفر کن، آنچه را از اموال در اختیار دارد از او بازپس گیر، سپس او را خوار و خیانت کار بشمار.

در ماه‌های اخیر موضوع برخورد با مفسدان اقتصادی مورد تاکید مسئولان نظام و دستگاه قضایی قرار گرفته است، بر این اساس با حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر امام جمعه موقت اصفهان، پژوهشگر و نویسنده در ارتباط با ضرورت برخورد سریع و عاجل مسئولان با مفسدان اقتصادی به گفت‌وگو نشستیم.

در شرایط فعلی اقتصادی کشور، مردم انتظار برخورد سریع با مخلان نظم اقتصادی در کشور را دارند، وظیفه دینی مسئولان در این ارتباط چیست؟

لازم است به این مقدمه اشاره کنم که سه حادثه مهم اخیر در کشور شامل فشارهای دشمن از یک سوءاستفاده های داخلی از سمت دیگر و عدم نظارت دقیق بر بازار سکه و ارز سه اتفاقی است که ناراحتی های مردم را فراهم ساخته است.

در همین چند ماهه اخیر از فروردین تاکنون حدود ۵۰ میلیارد دلار به افراد به اسم سفر خارجی، واردات کالا، ماشین، موبایل و غیره داده شده است که دلیل این بی‌مسئولیتی مشخص نیست و بسیار جای تعجب و انتقاد دارد.

با توجه به این نوع مسایل اکنون جو روانی در کشور ایجاد شده است و مردم با حساسیت و دقت موضوعات را دنبال می کنند، مسئولان باید دقت کنند که مردم پشتوانه این نظام هستند و بر این اساس باید جو روانی جامعه را با اجرای دقیق مبانی اسلامی در کشور و استفاده از رهنمودهای مدیریتی ائمه معصومین آرام نگاه داریم.

انتظار مردم در این شرایط برخورد بسیاری جدی با مفسدان اقتصادی است، از سویی برخی از مخلان نظم اقتصادی شاید از میان خواص بوده و یا فرزندان خواص را شامل شوند، در این شرایط تکلیف چیست؟

امام علی (ع) در نامه به مالک اشتر می‌فرماید که عده‌ای از مردم از خواص و بخشی از عامه مردم هستند، باید رضایت خاصه را رها کنی چراکه انسان‌های پرتوقعی هستند.

مصداق این خواص در جامعه امروز همین اندک افرادی هستند که با سوءاستفاده از اموال عمومی به اختلاس دست زده و دلار و ارز ارزان دریافت و کالاهای خود را احتکار می‌کنند.

تعداد این خواص حتی به یک میلیون نفر نیز نمی‌رسد اما جمعیت عامه مردم ۸۰ میلیون نفری است که از کارگر، معدن‌کار، انسان‌های مستمند در دورافتاده‌ترین نقاط کشور تا مشاغل مختلف مرکز را شامل می‌شوند و بسیاری از این خانواده‌ها نیز شهید تقدیم نظام کرده‌اند.

مطابق فرمایش امیرالمومنین نباید این جمعیت اندک که در بهترین حالت به یک میلیون نیز نمی‌رسد را بر بقیه ارجحیت بخشید، مسئولان باید به این موضوع توجه کنند که وجدان عمومی از رفتار مفسدان اقتصادی ضربه خورده است و نارضایتی مردم و چشم‌اندازی آنها می‌طلبد اقدام جدی در این ارتباط انجام شود.

همانگونه که ۱۹۰ نفر از نمایندگان مجلس برای برخورد با مفسدان اقتصادی و بازگرداندن بیت‌المال به دستگاه قضایی نامه نوشتند این امر در واقع انتظار ۸۰ میلیون جمعیت ایرانی نیز هست.

حضرت علی (ع) در نامه به مالک اشتر به برخورد جدی با کارگزار خائن تاکید می‌کنند، این نکات تربیتی در نهج‌البلاغه چگونه می‌تواند مورد استفاده مسئولان در جامعه امروز باشد؟

به یقین هیچ روش و راهی برتر از آموزه‌های ائمه دین نیست که درباره تمام اصول تربیتی مورد نیاز انسان رهنمودهایی برای پیروان خود داشته‌اند. باید بر این نکته تاکید کنیم که تمام این آقایانی که در صدر مسئولیت‌های نظام قرار دارند، از این مبانی دینی و فقهی و اصول نظام اسلامی در نهج‌البلاغه به ویژه نامه حضرت علی به مالک اشتر اطلاع دارند.

بر این اساس وظیفه دستگاه های حاکمه و دست اندرکاران امور اقتصادی کشور مانند اطلاعات، دستگاه‌های، قضایی، دولت، مجلس، محاسبات، بانک مرکزی و غیره این است که هرچه سریع‌تر متخلفان مخل نظام اقتصادی را شناسایی و بیت المال را برگردانند تا آرامش روانی به جامعه برگردد.

مجازات مفسدان اقتصادی مطابق قوانین دینی چگونه ازیابی می‌شود؟

مسئولان دستگاه قضایی خود به این نکته اشاره داشتند که بسیاری از این افراد مفسد فی الارض هستند و حکم مفسد فی الارض نیز در دین و قانون مشخص شده است، بر این مبنا پرونده مفسدان اقتصای باید هرچه سریع‌تر مورد رسیدگی قرار گیرد بدون اینکه حقی از فردی ضایع شود.

مسئولان ما نباید فراموش کنند که عدالت اجتماعی ضامن بقای نظام اسلامی است و بر این اساس باید برقراری عدالت در جامعه به نوعی باشد که مردم آن را در جامعه حس کنند که این امر به معرفی و مجازات متخلفان بستگی دارد.

نمونه عملی برخورد امیرالمومنین با مفسدان اقتصادی به چه نحوی بوده است؟

مولای متقیان در نهج‌البلاغه علاوه بر نامه به مالک اشتر در بخش‌های دیگری نیز اشارات و برخورد با مسئولان اشرافی‌گر دارند، به عنوان یک مثال شُریح قاضی خانه‌ای مجلل در شهری خریداری کرده بود، حضرت علی (ع) به وی نامه نوشتند مبنی بر اینکه این خانه را از که‌ و چگونه خریده‌ای که اگر ازپول خودت باشد اسراف کرده‌ای و اگر از بیت‌المال باشد خیانت کردی.

حضرت علی (ع) در نامه به فرد دیگری از مسئولان که از بیت‌المال برای کارهای شخصی خود استفاده کرده بود به شدت برخورد می کند.

در واقع شیوه حکومتی برخورد با مجرم در سخنان و رهنمودهای ائمه ما به خوبی مشخص است، حتی در اشعار شاعران ایرانی نیز به تمثیل به برخورد با مجرمان اشاره شده است و سعدی در این ارتباط در بیتی می‌گوید که «ترحم بر پلنگ تیزدندان جفاکاری بود بر گوسفندان».

رهنمود آخر در ارتباط با شیوه برخورد مفسدان اقتصادی؟

اگر بخواهیم آرامش روانی به جامعه برگردد همه چیز به عملکرد دستگاه‌های ذی ربط مرتبط است که واقعیت فعالیت مفسدان اقتصادی را بر مردم روشن کنند.

اگر این کار انجام شود دشمن بیرونی نیز ناامید شده و زیاده‌خواهی های دشمنان و فشارهایی که از سوی سردمداران کفر و رئیس جمهور دیوانه‌ای ماند ترامپ بر کشور ایران وارد می‌شود بی اثر خوهد بود، اینها در برابر اراده ملت ایران عددی نیستند به شرطی که ما به عنوان مسئولان نظام به درستی عمل کرده و با اتحاد و همدلی با یکدیگر از مشکلات عبور کنیم.