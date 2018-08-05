درخواست دولت هند برای ذخیره اطلاعات کاربران در سرورهای محلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، دولت هند تصمیم دارد از شرکت های تهیه کننده اینترنت بخواهد اطلاعات کاربران این کشور را داخل مرزهای آن ذخیره کنند. درهمین راستا پنل سیاست گذاری ابر دولت هند قصد دارد اطلاعاتی که در داخل کشور تولید شده و همچنین اطلاعات درباره مردم هند در سرورهای داخلی ذخیره شود.

این اقدام به سازمان های اجرای قانون و اطلاعاتی کمک می کند هنگام تحقیقات خود به این اطلاعات دسترسی داشته باشند. کریس گوپالاکریشنان از مدیران شرکت Infosys و رئیس این پنل هیچ گونه اظهار نظری درباره این تصمیم نکرده است.

پیش از هند، چین و روسیه نیز از تمام شرکت های تهیه کننده اینترنت چنین درخواستی را داشتند. در صورت تصویب چنین قانونی شرکت هایی که خدمات مبتنی برابر تولید می کنند مانند اپل، آمازون و مایکروسافت باید سرورهای محلی در هند بسازند و این امر به تدریج هزینه های بیشتری برای کاربران ایجاد می کند.