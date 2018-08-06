تمدید مهلت ثبت نام در رشته های بدون آزمون کاردانی به کارشناسی

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام و انتخاب رشته در رشته های دارای پذیرش صرفا براساس سوابق تحصیلی (معدل کل دوره کاردانی) دوره های‌ کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۹۷ تا ۱۷ مرداد تمدید شد.

متقاضیان ثبت‌نام و انتخاب رشته در رشته‌های دارای پذیرش منحصرا براساس سوابق تحصیلی (معدل کل دوره کاردانی) دوره های‌ کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۷ می توانند برای شرکت در پذیرش دوره‌های مذکور منحصراً به صورت اینترنتی اقدام کنند.

متقاضیانی که در مهلت مقرر موفق به ثبت‌نام در آزمون نشده اند لازم است براساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنما و اصلاحات مربوطه (موضوع اطلاعیه‌های ۲۹ اردیبهشت، ۲۷ خرداد و ۶ مرداد) مندرج در سایت سازمان سنجش نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

آن دسته از داوطلبانی که قبلا نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده اند در صورت تمایل می‌توانند در مهلت در نظر گرفته شده با توجه به اصلاحیه‌های فوق نسبت به مشاهده و کنترل اطلاعات ثبت‌نامی خود اقدام، و در صورت تمایل اطلاعات مندرج در تقاضانامه خود را ویرایش کنند.

رشته های جدید برای این دوره از پذیرش در اطلاعیه ۶ مرداد سازمان سنجش اعلام شده است و داوطلبانی که ثبت نام نکرده اند و یا آن دسته از افرادی که پیش از این ثبت‌نام کرده اند می توانند رشته های جدید را انتخاب کنند.