به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما در ادامه رایزنی ها، برای نهایی کردن موافقنامه راهبردی بلندمدت میان جمهوری اسلامی ایران و سوریه، هیات کارشناسی اقتصادی در برگیرنده 14 کارشناس ارشد شماری از وزارتخانه های کشورمان وارد دمشق شد. این هیات در فرودگاه دمشق مورد استقبال رانیا احمد معاون وزیر اقتصاد سوریه وشماری از مدیران ارشد این وزارتخانه قرار گرفت.



معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی کشورمان که ریاست این هیات اقتصادی را برعهده دارد، در بدو ورود به فرودگاه دمشق با اشاره به توان و ظرفیتهای بالقوه بخش خصوصی، تصریح کرد، جمهوری اسلامی ایران قصد دارد سرمایه گذاران و صاحبان صنایع ایرانی نقش مهمی در برنامه بازسازی سوریه داشته باشند.



امیر امینی هدف از دستیابی به توافقنامه راهبردی بلندمدت را استفاده از توانمندهایی دو کشور برای ادامه همکاریهای راهبردی و ادامه استراتژی منطقه ای به نفع یکدیگر برشمرد.



برپایه این گزارش ، معاون وزیر اقتصاد سوریه هم ، ابراز امیدواری کرد که این رایزنی ها به توافقی بیانجامد که حضور موثر ایران در فرآیند بازسازی سوریه را درپی داشته باشد.

رانیا احمد افزود، نقش پیشرو ایران در برنامه بازسازی سوریه مورد تاکید رهبری سیاسی سوریه است.



هیات اقتصادی کشورمان در سفر سه روزه به سوریه با شماری از مسئولان اقتصادی وزارتخانه های مختلف سوری دیدار و رایزنی خواهد کرد.



همکاریهای بانکی و گمرگی در این مذاکرات بیشتر از هر موضوعی مدنظر قرار دارد تا تهران و دمشق بتوانند قوانین را به نحوی تنظیم کنند که سبب افزایش تجارت میان ایران و سوریه شود.