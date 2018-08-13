خبرگزاری مهر- گروه بین الملل، عبدالحمید بیاتی: بحران بوجود آمده در روابط آمریکا و ترکیه در حال وخیم تر شدن است و آغاز اعمال تعرفه بر فلزات وارداتی از ترکیه در ایالات متحده موجب شدت گرفتن این بحران شده است.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا دو روز قبل در پیامی نوشت: الساعه اجازه دو برابر کردن تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه را دادم.

ترامپ همچنین یادآور شده بود که دستور او در شرایطی صادر شده که ارزش برابری لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا در حال کاهش است.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین ضمن اشاره به این که روابط دو کشور ترکیه و آمریکا در حال حاضر خوب نیست، تاکید کرده بود که از این پس تعرفه واردات فولاد ساخت ترکیه به آمریکا ۵۰ درصد و تعرفه واردات آلومینیوم ۲۰ درصد خواهد بود.

در همین رابطه «رجب طیب اردوغان» در اظهاراتی اعلام کرد کاری که آمریکا نتوانست در سال ۲۰۱۶ با انجام کودتا در ترکیه انجام دهد قصد دارد از از طریق وارد کردن فشار اقتصادی بر آنکارا انجامش بدهد.

در جولای ۲۰۱۶ ترکیه صحنه کودتایی نافرجام بود. کودتایی که تبعات آن تا امروز ادامه دارد و بطور مرتب خبرهایی در مورد بازداشت تعدادی از عوامل دخیل در آن منتشر می شود.

رئیس‌جمهور ترکیه، در پی بحران اقتصادی این کشور و سقوط ارزش لیر در مقابل دلار به بازرگانان این کشور هشدار داد از احتکار کالا خودداری کنند. وی در اظهاراتی خطاب به بازرگانان و تجار ترکیه‌ای گفت: از احتکار کالا خودداری کنید. این کار خیانت به کشور است. هر کس کالا احتکار کند، عواقب بدی در انتظار او خواهد بود.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین با اشاره به اقدام برخی در خارج کردن سرمایه ارزی خود از بانک‌های این کشور افزود: کسانی که در بحران ارزی کنونی، ارزهای خارجی خود را از بانک‌ها خارج کنند، با مجازات شدیدی مواجه خواهند شد.

اردوغان در ادامه با بیان اینکه سر پا نگهداشتن کشور تنها وظیفه دولت نیست بلکه همه از جمله صنعتگران و بازرگانان نیز باید کمک کنند، گفت: آمریکا علیه ما جنگ اقتصادی به راه انداخته و کاری که با کودتا نتوانست انجام دهد را امروز با دلار می‌خواهد انجام دهد.

در مورد جنگ اقتصادی آمریکا با ترکیه و دلایل آن «رای الیوم» در مطلبی با اشاره به جنگ اقتصادی میان ترکیه و ترامپ آورده است: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد که از اردوغان به سبب تمرد ضد سیاست ها و دیکته های آمریکا انتقام بگیرد.

این رسانه می نویسد: علت بحران چهار مورد است؛ ۱- مخالفت اردوغان رئیس جمهور ترکیه با آزادی کشیش آمریکایی آندرو برانسون که در ترکیه تحت بازداشت به سر می برد، است به ویژه که ترکیه شرط مبادله گولن را مطرح کرده است.

۲- اصرار اردوغان بر خرید اس ۴۰۰ از روسیه به عنوان جایگزین پاتریوت.

۳- مخالفت اردوغان با انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی و حمایت وی از حماس و محکوم کردن محاصره غزه.

۴- مخالفت رئیس جمهور ترکیه با محاصره آمریکا ضد ایران و تاکید بر عدم پایبندی به آن به خاطر منافع ترکیه و حفظ میزان مبادله تجاری میان دو کشور که به حدود ۱۰ میلیارد دلار در حال حاضر می رسد.

تکمیل پروژه کودتا

اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نوسانات ارزی در این کشور را دسیسه دانسته و می گوید: نوسانات در لیره توطئه است؛ اما مردم ترکیه تسلیم نخواهند شد. از شهر ترابوزان اعلام می کنم؛ بازی شما را دیدیم و پاسخ آن را نیز خواهیم داد. آن ها (آمریکایی ها) بالاخره خواهند فهمید که با پولی که در اختیار دارند، نمی توانند کاری بکنند. آن ها فقط نام این کار را جنگ اقتصادی نامیده اند. ما نیز تسلیم نمی شویم. اگر شما با دلارهایتان بر ما پیروز شوید، ما نیز راه دیگری را برای کسب و کار و تجارت برمی گزینیم.

رئیس جمهور ترکیه افزود: آنچه را با کودتا نتوانستند انجام دهند با پول می خواهند به دست آورند به این جنگ اقتصادی می گویند.

بسته ارزی

در مورد مقابله با اقدامات اقتصادی آمریکا علیه آنکارا، دولت ترکیه بسته‌ای ارزی را به موسسات مالی این کشور ارائه کرده که قرار است روند سقوط واحد پول ملی این کشور را متوقف کند.

برات آلبایرات وزیر اقتصاد ترکیه دیروز یکشنبه با اعلام این مطلب اظهار داشت: ما این بسته را به بانک‌ها و موسسات مالی ارائه کردیم و آنها دوشنبه صبح برای تقویت لیر به کار خواهند بست تا نگرانی‌های بازارهای مالی برطرف شود. از روز دوشنبه موسسات ما اقدامات لازم را در زمینه کاهش نگرانی‌ها درباره آینده نرخ ارز انجام خواهند داد و گام‌های ضروری را در این خصوص بر خواهند داشت تا بازار اطمینان حاصل کند که ما برنامه‌های کاملی برای بهبود اوضاع در دستور کار داریم.

این بسته در پی سقوط مداوم و بی‌سابقه ارزش پول ملی ترکیه در هفته‌های اخیر ارائه شده است.

وزیر اقتصاد ترکیه البته بدون اینکه توضیحی در خصوص جزئیات این طرح‌ها ارائه دهد، تنها به بیان این جمله بسنده کرد: «تمام برنامه‌ها و اقدامات ما آماده است، اما فعلا نمی‌توانم جزئیات بیشتری در این رابطه بیان کنم.»

تشکیل جبهه جدید

این فقط ترکیه نیست که آمریکا علیه آن دست به جنگ اقتصادی زده است. پیش از ترکیه، آمریکا با چین و روسیه نیز وارد این جنگ شده بود و ادامه این روند می تواند موجب نزدیکی بیش از پیش این کشورها به یکدیگر در برابر آمریکا شود.

البته ترامپ قصد اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی از اروپا را نیز داشت اما در این رابطه به نوعی با متحدان قدیمی واشنگتن به توافق نسبی رسید. اما با این وجود اروپا نیز دل خوشی از اقدامات آمریکا ندارد و همین امر می تواند موجب نزدیکی اروپا به مثلث ترکیه، چین و روسیه شود.

نباید فراموش کرد که یکی از دلایل اصلی ایجاد اختلاف میان آمریکا و متحدان آن اقدام ترامپ در خارج شدن از برجام بود تا جائیکه اتحادیه اروپا علیه این اقدام وارد عمل شده است. هر چند اقدامات انجام شده از سوی اتحادیه اروپا برای حفظ برجام چندان چشمگیر نیستند اما برداشتن همین گام های کوچک از سوی اتحادیه ای که تا چند وقت پیش دنباله روی بی چون و چرای واشنگتن بود نشان از جدی بودن اختلافات دارد.

با این اوصاف شاید ترامپ بتواند برای مدتی کشورهای مختلف را از لحاظ اقتصادی در فشار قرار دهد اما این فشار موجب از بین رفتن اتحادهای خواهد شد که واشنگتن برای رسیدن به آنها مدت ها تلاش کرده است. به عبارت دیگر نتیجه اقدامات تنبیهی ترامپ علیه کشورهای مختلف انزوای بیشتر آمریکا را در عرصه بین الملل موجب خواهد شد.