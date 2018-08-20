آغاز جشنواره فروش ویژه عید تا عید میزان

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سیستم‌های مالی میزان، تولید کننده نرم افزارهای جامع منطبق با تعاریف و تکنولوژی روز دنیاست که سعی آن بر این بوده است که تمامی وجوه کسب و کارهای مختلف را در بر بگیرد و با عملیات مالی درست و گزارش‌های دقیق کاربران خود را بر کسب و کارشان مسلط کند. این شرکت با پیاده‌سازی فرآیندهای سازمانی بر بستر نرم افزار حسابداری، اطلاعات مالی یک شرکت را به‌صورت یکپارچه و دقیق در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد.

آرمان ما تحلیل نیاز مشتریان و سیستمی کردن فرآیند آن‌هاست. کاهش فعالیت روزانه و همچنین افزایش کنترل بر تمامی فرایندهی شرکت، دسترسی سریع و کامل به تمامی اطلاعات در هر مکان و در هر لحظه و گزارشگیری دقیق در هر قسمت مطابق استانداردهای مالی برای از بین بردن مغایرت‌ها و تجمیع اطلاعات از خدمات متناوب شرکت است. نرم افزار حقوق و دستمزد میزان با محاسبات حقوق و مزایای کارکنان و از بین بردن خطاهای محاسباتی، بانک اطلاعاتی جامعی از مشخصات و سوابق کارکنان در اختیار مدیران قرار می‌دهد.

نرم افزار انبارداری میزان با هدف مدیریت دقیق کالاهای موجود در انبار و ثبت گردش آنها طراحی و پیاده سازی شده است. نرم افزار انبارداری میزان با سیستمی کردن تمامی فرآیندهای انبار پوشش دهی کاملی با قابلیت‌های متنوع دارا است.

هدف بالا بردن بهره‌وری، کارایی و در نتیجه سودآوری یک سازمان است. یک نرم افزار حسابداری جامع تصویر شفافی از کارآمدی یک شرکت به نمایش می‌گذارد و با ارزیابی دقیق و سریع روند اجرایی عملیات یک سازمان را با توجه به نیاز مشتریان تغییر می دهد. می توان با در اختیار گذاشتن اطلاعات درست و یکپارچه، یک سازمان را در مدیریت دقیق کسب و کار خود همراهی کرد.

سیستم‌های مالی میزان با ارائه پشتیبانی برجسته، ایجاد تعامل گسترده با مشتریان، پاسخ گویی تمام وقت، راهنمایی و مشاوره های مالی مشتریانش را در عرصه کسب و کارشان همراهی می‌کند.