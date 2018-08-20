  1. بازار
  2. بازار
۲۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۰۶

آغاز جشنواره فروش ویژه عید تا عید میزان

شرکت داده کاوان پارس تولید کننده سیستم های مالی و اداری میزان با هدف ارائه خدمات و ایجاد فرصت استثنایی فروش در جهت افزایش رضایت مشتریان اقدام به برگزاری جشنواره عید قربان تا عید غدیر کرده اس

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سیستم‌های مالی میزان، تولید کننده نرم افزارهای جامع منطبق با تعاریف و تکنولوژی روز دنیاست که سعی آن بر این بوده است که تمامی وجوه کسب و کارهای مختلف را در بر بگیرد و با عملیات مالی درست و گزارش‌های دقیق کاربران خود را بر کسب و کارشان مسلط کند. این شرکت با پیاده‌سازی فرآیندهای سازمانی بر بستر نرم افزار حسابداری، اطلاعات مالی یک شرکت را به‌صورت یکپارچه و دقیق در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد.

آرمان ما تحلیل نیاز مشتریان و سیستمی کردن فرآیند آن‌هاست. کاهش فعالیت روزانه و همچنین افزایش کنترل بر تمامی فرایندهی شرکت، دسترسی سریع و کامل به تمامی اطلاعات در هر مکان و در هر لحظه و گزارشگیری دقیق در هر قسمت مطابق استانداردهای مالی برای از بین بردن مغایرت‌ها و تجمیع اطلاعات از خدمات متناوب شرکت است. نرم افزار حقوق و دستمزد میزان با محاسبات حقوق و مزایای کارکنان و از بین بردن خطاهای محاسباتی، بانک اطلاعاتی جامعی از مشخصات و سوابق کارکنان در اختیار مدیران قرار می‌دهد.

نرم افزار انبارداری میزان با هدف مدیریت دقیق کالاهای موجود در انبار  و ثبت گردش آنها طراحی و پیاده سازی شده است. نرم افزار انبارداری میزان با سیستمی کردن تمامی فرآیندهای انبار پوشش دهی کاملی با قابلیت‌های متنوع دارا است.

هدف بالا بردن بهره‌وری، کارایی و در نتیجه سودآوری یک سازمان است. یک نرم افزار حسابداری جامع تصویر شفافی از کارآمدی یک شرکت به نمایش می‌گذارد و با ارزیابی دقیق و سریع روند اجرایی عملیات یک سازمان را با توجه به نیاز مشتریان تغییر می دهد.   می توان با در اختیار گذاشتن اطلاعات درست و یکپارچه، یک سازمان را در مدیریت دقیق کسب و کار خود همراهی کرد.

سیستم‌های مالی میزان  با ارائه پشتیبانی برجسته، ایجاد تعامل گسترده با مشتریان، پاسخ گویی تمام وقت، راهنمایی و مشاوره های مالی مشتریانش را  در عرصه کسب و کارشان همراهی می‌کند.

