با صید ناپایدار مخالفیم/محیط زیست امکان رصد شناورها ندارد

مدیرکل زیستبومهای دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به اینکه این سازمان نسبت به اخبار منتشر شده درباره صید ترال کشتیهای چینی در آبهای ایران و تهدید گونههای زیستی چه موضعی دارد به خبرنگار مهر گفت: طبق قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی، تمام مباحث مربوط به صید آبزیان و حفاظت و بهرهبرداری و همینطور ارزیابی ذخایرشان به سازمان شیلات ایران بر میگردد و آنها مستقلا وظیفه دارند که هم ارزیابی ذخایر بکنند و هم میزان و روش صید را تعیین بکنند.
داوود میرشکار در پاسخ به اینکه اگر برای سازمان محیط زیست مسجل شود روش صید، چه به لحاظ گونه و چه به لحاظ میزان برداشت، تنوع زیستی را تهدید میکند آیا اساساً امکان برخورد و ورود به مساله را دارد یا نه گفت: ما در حدود حفاظت از گونههای در معرض خطر انقراض و همینطور حفظ زیستگاههایمان وظیفهمند عمل میکنیم و گزارشهایمان را میگیریم اما آن بخشی از کار که ایراد دارد آنجاست که ما تجهیزات لازم را برای آنکه بتوانیم در دریا حضور کامل داشته باشیم و بتوانیم این شناورها را رصد بکنیم نداریم اما همکاریهای محدودی را داریم.
وی در پاسخ به اینکه اساساً چه مسائلی در حوزه صید آبزیان برای سازمان محیط زیست مهم و مورد توجه است گفت: ما باید خیلی حساب شده عمل کنیم. به این شکل که تمام منابع و ذخایر ارزیابی بشود و به آن میزانی بهرهبرداری از منابع آبزی داشته باشیم که به صورت پایدار اتفاق بیافتد نه اینکه بهرهبرداری مقطعی باشد و از ذخایر ما کم کند. این موردی است که باید رعایت شود.
میرشکار افزود: آنچه که مد نظر ماست این است که سعی کنیم بخشی از این امور را بهبود بخشیم. چون توسعه آبزیپروری مخصوصاً آبزیپروری در قفس یا دریا الان اتفاق میافتد و ما هم در این زمینه همکاری نزدیکی با سازمان شیلات ایران داشتیم. پهنهها احصا شده، هم پهنهها در دریا برای استقرار قفسها و هم پهنههای پشتیبان؛ نگاه ما این است و در جلساتی که با سازمان شیلات و مقامات این سازمان داشتیم هم دیدگاه ما این بوده که بتوانیم صید را با آبزی پروری جایگزین کنیم.
وی در پاسخ به اینکه سازمان شیلات چه اندازه در این زمینه همکاری داشته گفت: امیدوار هستیم که سازمان شیلات ایران هم در سیاستهایش این موضوع را بگنجاند. البته میدانیم این موضوع دغدغه خود سازمان شیلات هم هست. ولی آنها هم مشکلاتی در سواحل دارند. مشکلاتی با صیادان غیرمجاز و مشکلاتی با صیادانی که غیرمسئولانه صید میکنند. اما علیرغم همه اینها میدانیم که سازمان شیلات ایران هم دغدغه این را دارد که بتواند صید را کنترل کند و امیدوارم این موضوع را در صدر سیاستهایش قرار بدهد که آبزیپروری را جایگزین صید بکند.
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