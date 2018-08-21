دو خبر خوش شهردار به شهروندان تهرانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی افشانی در جلسه علنی روز سه شنبه با بیان اینکه دو خبر خوش برای اعضای شورا دارم، گفت: بانک مرکزی با انتشار ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای کمک به قطارشهری تهران موافقت کرد و از هفته آینده روند اجرایی کردن آن آغاز می شود.

وی ادامه داد: همچنین لایحه درآمدهای پایدار در دولت به تصویب رسیده که بر اساس آن سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده افزایش خوبی داشته، همچنین اختیارات خوبی نیز به شهردار و شورا داده شده است و امیدواریم با افزایش درآمدهای پایدار بتوانیم شهر را بدون شهرفروشی و حقوق نسل آینده اداره کنیم.

شهردار تهران که برای بررسی دو فوریت طرح نحوه دریافت مطالبات شهرداری تهران به صحن آمده بود، گفت: پیش از این امتیازاتی به کسانی که حاضر بودند بدهی های خود را نقدا پرداخت کنند، داده می شد و این تخفیف به طور دائمی در حال تمدید بود اما پیشنهاد شده افرادی که به صورت نقدی عوارض پروانه خود را پرداخت می کنند، بر اساس نرخ بهره بانکی به آنها تخفیف داده شود.

وی دلیل بررسی این طرح را به صورت دوفوریت را اتمام مهلت مصوبه قبلی در این رابطه دانست.