حذف دلار از سامانه سنا به جا بود/گزارشگری برمبنای دلار هم حذف شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما درباره جایگزینی «یوآن» چین با «دلار» امریکا در سامانه «سنا» با اشاره به تاریخچه چگونگی جهانی شدن دلار افزود: دلار تا پیش از سال ۱۹۴۴ ارز جهانی نبود و با تحولات پس از جنگ جهانی دوم و بازسازی اروپا توسط دلار امریکا و تزریق دلار امریکا به اروپا و نقض عهد امریکا مبنی بر حفظ ارزش دلار امریکا متناسب با ارزش طلا، موجب شد دلارهای امریکایی در اروپا بماند و اروپا با آن داد و ستد کند و به این ترتیب دلار، ارز جهانی و موجب قدرت اقتصادی امریکا شد.

وی گفت: خوشبختانه در سال های اخیر ارزش دلار در حال کاهش است و علت آن بازی های ترامپ است و کشورهایی که مورد تهدید امریکا قرار گرفتند سعی کردند ارزهای دیگر را جایگزین دلار کنند از جمله چین با حدود ۳۵ کشور جهان موافقتنامه پولی دوجانبه را دارد و روسیه هم این گونه است.

حذف دلار از سامانه سنا به جا بود

مصباحی مقدم با اشاره به اینکه کار بانک مرکزی ( جایگزینی «یوآن» چین با «دلار» امریکا در سامانه «سنا» ) بسیار به جا اما دیرهنگام بود، افزود: از زمانی که امریکا تحریم هایی را اعمال کرد و سوئیفت برای ما بسته بود امکان جابجایی دلار به صورت رسمی را نداشتیم و مجبور بودیم دلار را به صورت نقد و چمدانی تأمین کنیم.

وی با بیان اینکه بسیاری از کالاهای وارداتی کشورمان به دلار ارتباطی ندارد، افزود: نفت خود را به دلار نمی فروشیم و عمده وارداتمان را با سایر ارزها انجام می دهیم و فقط برخی تقاضای عمومی در بازار در پی دریافت دلار هستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حذف دلار به عنوان ارز واسط، تکلیف برنامه ششم توسعه بود و ترکیه، چین و روسیه و قدرت های نوظهور هم در این مسیر قرار دارند.

وی با بیان اینکه ایجاد پیمان های ارزی دوجانبه به ما بسیار کمک می کند، اضافه کرد: این هم تکلیف برنامه ششم توسعه است و ۶۰ درصد تجارت ما با کشورهای دیگر می تواند با پیمان دوجانبه پولی شکل بگیرد.

مصباحی مقدم با اشاره به اینکه در حال حاضر با هیچ کشوری پیمان دوجانبه پولی نداریم،گفت: آقای پوتین رئیس جمهور روسیه و آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه در این زمینه پیشنهاداتی را به کشورمان ارائه کردند.

وی با بیان اینکه نوعی کم کاری در تصمیم گیری دولتمردان ما نسبت به پیمان های دوجانبه پولی وجود دارد، افزود: با توجه به حجم زیاد مناسبات تجاری ما با عراق، بین ما و این کشور هم می تواند پیمان دوجانبه پولی برقرار شود.

مصباحی مقدم از رئیس کل بانک مرکزی خواست گزارشگری بر مبنای ارز دلار را حذف کند و گفت : به جای سوئیفت می توانیم از شبکه های پیام رسان پولی و ارزی دیگر استفاده کنیم.