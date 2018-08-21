پیش بینی تحقق ۸۰درصد درآمد شهرداری/پرداخت روزانه طلب پیمانکاران

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار تهران در حاشیه صحن علنی شورا با اشاره به افزایش درآمدهای شهرداری از زمانی که این مسئولیت را به عهده گرفته، گفت: گزارش خزانه دار شورا مربوط به چهار ماهه اول سال بود و از زمانی که من شهرداری را تحویل گرفته ام، تحقق درآمدها افزایش پیدا کرده و تاکنون ۵۵ درصد در حوزه نقد تحقق بودجه داشتیم و در حوزه بودجه غیرنقد که در زمان ارائه گزارش صفر بوده، در حال حاضر ۱۵۰ میلیارد بودجه تحقق پیدا کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه محقق شود.

شهردار تهران در خصوص اینکه روند پرداخت بدهی به پیمانکاران به چه صورت است، گفت: در حال حاضر پیمانکاران خرد به طور روزانه طلب های خود را دریافت می کنند اما در مجموع ما پیش بینی تحقق ۱۴ هزار میلیارد از ۱۷ هزار میلیارد بودجه امسال را پیش بینی می کنیم که نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد آن صرف حقوق و هزینه های جاری خواهد شد و باید با ۴ هزار میلیارد و بودجه غیرنقد تمهیداتی بیندیشیم که هم شهر را اداره کنیم و هم پروژه های عمرانی را پیش ببریم و هم طلب پیمانکاران را بپردازیم.

وی با اشاره به پرداخت ۷۰۰ میلیارد اوراق مشارکت گفت: این اوراق برای توسعه حمل و نقل ریلی است و امیدواریم با سرعت زیاد انتشار آن دنبال شود.

افشانی با اشاره به از دست رفتن فرصت استفاده از ۱۳۰۰ میلیارد اوراق مشارکت برای توسعه حمل و نقل عمومی گفت: در آن زمان بانک عاملی برای تحقق استفاده از این فرصت نداشتیم.

شهردار تهران در ادامه در خصوص افزایش سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده گفت: لایحه درآمدهای پایدار در دولت به تصویب رسیده و جزئیات آن را در صورتی که در مجلس به تایید رسید، تشریح می کنم. این افزایش درآمدها متعلق به همه شهرهاست، زیرا هیچ امتیازی که مخصوص کلانشهرها باشد، در دولت و مجلس به تصویب نمی رسد.

افشانی با اشاره به لایحه طرح جامع وصول مطالبات شهرداری گفت: کلیات این لایحه امروز با اکثریت قاطع آراء به تصویب رسید و تشویقی است برای کسانی که در این شرایط نسبتا رکود ساخت و ساز قصد دارند پروانه بگیرند.

وی تصریح کرد: برای افرادی که قصد دارند به طور نقد عوارض خود را پرداخت کنند، تخفیف ۱۸ درصدی معادل نرخ سود بهره بانکی که در بانک مرکزی به تصویب رسیده در نظر گرفته شده و برای افرادی که ۵۰ درصد نقد می پردازند، نصف این تخفیف اعمال می شود.

شهردار تهران در خصوص نحوه برخورد شهرداری با آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: این موضوع در جلسه معاونان شهردار به طور مفصل بحث شد و قرار بر این شد که قبل از تحقق تخلف مانع کار شوند تا در صدور پایان کار دچار مشکل نشویم و به دنبال آن باشیم که جریمه ها را وصول کنیم اما تاکید ما به کاهش تخلفات و پیشگیری از تخلفات است.